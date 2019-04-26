Собчак высказалась об отказе Первого канала приглашать главу онлайн-сервиса, когда выяснилось, что это женщина

Ксения Собчак считает, что Первый канал остался в каменном веке. Об этом, по мнению телеведущей, свидетельствует случай с программой "Доброе утро".

"Первый канал отказался брать гендиректора Blablacar в эфир в качестве эксперта, потому что она женщина! Але, ребята, вы там из пещеры давно выходили (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)?" – спросила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Об инциденте рассказала в Facebook генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер. По ее словам, 24 апреля редактор программы "Доброе утро" обратился в компанию. Журналисты искали спикера для участия в видеосюжете о том, как сэкономить в майские праздники.

По задумке, корреспондент должен был сидеть за рулем, а эксперт рядом с ним – отвечать на вопросы. Новость о том, что комментатором станет женщина, расстроила редактора.

BlaBlaCar – сервис поиска попутчиков. Ирина Рейдер стала гендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 года. Ранее организацию возглавлял Алексей Лазоренко, пишут "Ведомости".

На Первом трактовке событий Ириной Рейдер и Ксенией Собчак удивились. Как пояснила представитель канала Лариса Крымова, отказ пригласить гендиректора BlaBlaCar на съемку связан лишь с идеей сюжета.