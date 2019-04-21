Вс, 21.04.2019
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Вербное воскресенье: как провести этот день и что нельзя делать

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Верба, снимок иллюстративный

ФОТО: Küllike Rooväli

21 апреля нельзя ругаться и сквернословить, а также устраивать шумные застолья.

21 апреля православные христиане отмечают большой праздник – Вербное воскресенье 2019. По традиции, в этот день верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. 

Приметы на Вербное воскресенье 2019

  • Освященную вербу не выбрасывают. Веточки хранят возле икон, а иногда высаживают. 
  • Если легко ударить человека веточкой вербы и пожелать ему благополучия, то все болезни и неприятности уйдут прочь, говорят в народе. Сейчас до сих пор бьются вербой и приговаривают "не я бью – верба бьет".
  • Если съесть "котик" освященной вербы – решится важное дело.
  • Хозяйки добавляли в тесто для печенья или пирогов почки вербы, чтобы все, кто попробует выпечку, стали здоровыми.
  • Если на Вербное воскресенье посадить комнатное растение, оно привлечет в вашу жизнь богатство.

Следует также помнить, что 21 апреля, в праздник Вербного воскресенья 2019, нельзя работать: шить, стирать, убирать, вышивать. Также нельзя ругаться и сквернословить, и устраивать шумные застолья и гулянки. 

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