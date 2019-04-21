Вербное воскресенье: как провести этот день и что нельзя делать

21 апреля православные христиане отмечают большой праздник – Вербное воскресенье 2019. По традиции, в этот день верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы.

Следует также помнить, что 21 апреля, в праздник Вербного воскресенья 2019, нельзя работать: шить, стирать, убирать, вышивать. Также нельзя ругаться и сквернословить, и устраивать шумные застолья и гулянки.