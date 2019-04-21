Вербное воскресенье: как провести этот день и что нельзя делать

21 апреля нельзя ругаться и сквернословить, а также устраивать шумные застолья.
21 апреля православные христиане отмечают большой праздник – Вербное воскресенье 2019. По традиции, в этот день верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы.
Приметы на Вербное воскресенье 2019
- Освященную вербу не выбрасывают. Веточки хранят возле икон, а иногда высаживают.
- Если легко ударить человека веточкой вербы и пожелать ему благополучия, то все болезни и неприятности уйдут прочь, говорят в народе. Сейчас до сих пор бьются вербой и приговаривают "не я бью – верба бьет".
- Если съесть "котик" освященной вербы – решится важное дело.
- Хозяйки добавляли в тесто для печенья или пирогов почки вербы, чтобы все, кто попробует выпечку, стали здоровыми.
- Если на Вербное воскресенье посадить комнатное растение, оно привлечет в вашу жизнь богатство.
Следует также помнить, что 21 апреля, в праздник Вербного воскресенья 2019, нельзя работать: шить, стирать, убирать, вышивать. Также нельзя ругаться и сквернословить, и устраивать шумные застолья и гулянки.