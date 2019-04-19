Пт, 19.04.2019
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  • Фото: Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

Фото: Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

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Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала матерью. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного. Однако вчера она не сдержалась.

28-летняя Регина Тодоренко наслаждается радостями материнства. Мальчика родители назвали Михаилом. В уходе за младенцем ей помогает любящий супруг. «Влад стал таким сентиментальным теперь. Его мало кто таким знает. Он же всегда такой дерзкий, клевый», — признавалась телеведущая, пишет StarHit.

Счастливые родители стараются не показывать лицо своего первенца, ограничиваясь съемками детской комнаты. Все это время зрители могли видеть только кроватку, у которой звезды исполняли колыбельные песни. Однако сегодня телеведущая решила показать редкий снимок малыша. В кадре массажистка выполняет процедуру ребенку. Новорожденного почти не видно, зато огромный портрет семьи за спиной рассекретил лицо маленького Михаила. 

ФОТО: Instagram

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