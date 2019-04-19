Фото: Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

28-летняя Регина Тодоренко наслаждается радостями материнства. Мальчика родители назвали Михаилом. В уходе за младенцем ей помогает любящий супруг. «Влад стал таким сентиментальным теперь. Его мало кто таким знает. Он же всегда такой дерзкий, клевый», — признавалась телеведущая, пишет StarHit .

Счастливые родители стараются не показывать лицо своего первенца, ограничиваясь съемками детской комнаты. Все это время зрители могли видеть только кроватку, у которой звезды исполняли колыбельные песни. Однако сегодня телеведущая решила показать редкий снимок малыша. В кадре массажистка выполняет процедуру ребенку. Новорожденного почти не видно, зато огромный портрет семьи за спиной рассекретил лицо маленького Михаила.