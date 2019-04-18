«Чуть не оторвало яичко»: звезда «Игры престолов» раскрыл пикантные подробности съемок в первой серии финального сезона

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" – Кит Харрингтон – рассказал неожиданные подробности из-за кулис съемки первой серии финального сезона.

Осторожно, впереди спойлеры!

В эпизоде была сцена, где Сноу вместе с Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) летят верхом на двух драконах. И, поскольку в природе этих зверей не существует, актерам пришлось оседлать такой себе имитатор дракона – симулятор быка на родео, на который потом добавили спецэффекты. Именно этот фрагмент едва не стал для актера роковым.

"Джон почти падает с дракона, качается очень жестко, вот так, и мое правое яичко зажало. У меня не было времени сказать: "Стоп!", - вспоминает Харрингтон в "Game Revealed" - видео о закулисье съемок.