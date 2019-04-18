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  • «Чуть не оторвало яичко»: звезда «Игры престолов» раскрыл пикантные подробности съемок в первой серии финального сезона

«Чуть не оторвало яичко»: звезда «Игры престолов» раскрыл пикантные подробности съемок в первой серии финального сезона

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This photo provided by HBO shows Kit Harington as Jon Snow in the Season 7 finale of HBO's "Game of Thrones." Snow got into serious trouble for refusing to lie about his loyalties in the episode, but honesty can be an economic virtue. (Macall B. Polay/Courtesy of HBO via AP)

ФОТО: Macall B. Polay / AP

Катание на драконе оказалось испытанием не из легких.

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" – Кит Харрингтон – рассказал неожиданные подробности из-за кулис съемки первой серии финального сезона. 

Осторожно, впереди спойлеры!

В эпизоде была сцена, где Сноу вместе с Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) летят верхом на двух драконах. И, поскольку в природе этих зверей не существует, актерам пришлось оседлать такой себе имитатор дракона – симулятор быка на родео, на который потом добавили спецэффекты. Именно этот фрагмент едва не стал для актера роковым.

"Джон почти падает с дракона, качается очень жестко, вот так, и мое правое яичко зажало. У меня не было времени сказать: "Стоп!", - вспоминает Харрингтон в "Game Revealed" - видео о закулисье съемок.

"В моей голове возникла мысль: вот так это заканчивается. На этом "быке", который крутит меня вокруг за яички", - добавил он и в шутку извинился за то, что рассказал слишком много. 

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