Время перемен! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 апреля
Василиса Володина - не только популярная телеведущая, но и опытный эксперт в области астрологических прогнозов. Следуя ее указаниям и советам, вы сможете быстрее приблизиться к исполнению своих желаний.
На этой неделе намечаются большие энергетические перемены. Это значит, что пришла пора сделать перестановку в доме. И приступить к ней необходимо до выходных, чтобы избавиться от болезней, неуверенности, а также наладить гармонию в доме и в жизни в целом.
Овен
Овнам лучше справиться со всеми делами до пятницы. С субботы их ждет начало периода большого упадка сил. Желательно высыпаться и не переутомляться в будни. На выходных на жизненном пути Овнов могут встретиться препятствия - это будет проверка на прочность, которую нужно обязательно пройти.
За счастье придется бороться, но результаы будет того стоить. Нормальный ход жизни нарушится, пусть это и будет не совсем заметно с самого начала.
Устоявшиеся порядки могут измениться, так что придется настроить себя на то, что все вокруг начнет преобразовываться.
Могут сорваться планы, из-за чего возможен стресс, повысится раздражительность.
Телец
Тельцам предстоит принять все то, что будет происходить вокруг них.
Существуют вещи, которыми мы не в силах управлять. Это раздражает нас и угнетает.
На этой неделе у Тельцов таких происшествий будет еще больше.
Не стоит поддерживать негатив внутренними конфликтами - нужно найти в себе силы, чтобы смириться с происходящим вокруг.
Вера в себя, объединенная со смирением, сделает свое дело.
Эмоциональное состояние Тельцов станет нестабильным. Эти люди сами себе могут создавать различные трудности. Стоит поработать над тем, чтобы стать спокойнее. В этом полезными могут оказаться родственники, друзья и вторая половинка.
Близнецы
Законы процветания помогут Близнецам изменить свою жизнь за неделю. Этим людям потребуется общая схема, правило, которому нужно следовать неотступно.
Близнецам нужно упорядочить свою жизнь и придать ей осмысленности, поставить новые цели и собраться духом для решения старых проблем.
Звезды советуют не верить слухам и сплетням в такие периоды. Наличие четких целей поможет справиться с раздражением. Неурядицы бывают у всех - просто с ними не все умеют уживаться правильно. Негативные эмоции часто приводят к грубости, последствиями которой является отдаление близких людей. Будет лучше, если Близнецы постараются быть максимально добрыми и отзывчивыми, несмотря на возможные неурядицы.
Рак
Представителям этого Водного знака звезды и планеты подарят много удачи. Они сделают Раков более проницательными и обоятельными, обострят их таланты, сделав их видимыми для всех вокруг.
Раков ждет большой успех в любви и в делах на работе, а также в бизнесе. Это время ощущения свободы, время обострения творческих способностей.
Людям этого знака нужно ставить себе новые цели и стараться достигать их максимально быстро. Звезды укажут верный путь через интуицию и предчувствие, помогут быстро исполнить желания и мечты. Это будет время новых возможностей. Ракам понадобится наличие нового подхода к решению старых задач.
Лев
Львам нужно заострить внимание на получении новых знаний. Звезды дадут им стимул для творческого развития, так что период с 15 по 21 апреля может стать отправной точкой в новое приятное путешествие. Сознание Львов придет к гармонии, поэтому стоит также заняться духовными поисками.
В любви может наступить кризис отношений. Справиться с этим будет не очень легко, поэтому стоит запастись терпением.
Если проблемы в амурных делах обойдут Львов стороной, они смогут открыть в близких людях нечто новое и интересное, обновить свои чувства, перевести их на новый уровень. Даже во врагах и недоброжелателях можно будет найти что-нибудь приятное.
Дева
Смена обстановки - лучший выбор для Дев на текущей неделе. Звезды хотят, чтобы Девы наконец вырвались из рутины, и потому дадут им возможность повысить свою продуктивность, обрести новые знания и умения, найти новых друзей, приспособиться к чему-то новому.
Достигать целей будет проще, но только самостоятельным и самодостаточным Девам. Остальным нужно опасаться негативного влияния окружающих.
Этим людям лучше начать активную созидательную деятельность, так как хорошие поступки и бескорыстная помощь родственникам, друзьям и второй половинке вызовут благоприятные перемены в жизни. Хорошо на удаче будет сказываться планирование дел на будущее, изменение имиджа, обновление гардероба.
Весы
Весам следует жить по законам Вселенной. На этой неделе лучше не отходить от общих правил привлечения счастья. Ближе к концу недели возрастет творческий потенциал.
Звезды помогут Весам сгладить переживания, решить внутренние конфликты, уравновесить отношения с окружающими. Они повысят продуктивность этих людей,
поэтому им стоит стремиться к завершению важных дел.
Это прекрасное время для романтики, поиска второй половинки, знакомства с родителями любимого человека. Позитивными будут совместные дела и путешествия. На пути могут встретиться дилеммы, которые породят в Весах страхи и сомнения. Людям этого знака Зодиака понадобятся решимость и сила духа.
Скорпион
На этой неделе звезды могут потребовать от Скорпионов платы за прошлые ошибки. Этим людям нужно быть во всеоружии, готовыми к любому повороту событий. Одной предусмотрительностью сыт не будешь, поэтому
Скорпионам также понадобятся упорство и вера в себя. Тут в силу вступает закон притяжения, ведь мысли формируют реальность вокруг нас.
За этот период времени звезды попробуют сделать людей этого знака умнее, сильнее и мудрее. Для достижения наилучших результатов и в любви, и в делах Скорпионам потребуется перемена отношения к привычным вещам, изменение привычек, приспособление к новым условиям. Также звезды советуют пристальнее следить за здоровьем, быть осторожнее за рулем и на дорогах в целом.
Стрелец
Стрельцам следует постараться настроить себя на нужную волну уже в понедельник утром. От этого будут зависеть будущие успехи всей недели. Особую удачу представителям этого знака Зодиака принесет их ответственность. Бороться с прокрастинацией станет легче, поэтому повысится продуктивность- как физическая, так и интеллектуальная.
Стрельцам удастся найти свое счастье и удержать его рядом, но для этого нужно доверять людям и собственному внутреннему голосу.
Близких из окружения пора принимать такими, какие они есть. Совершенных людей не существует - каждый может временами проявлять эгоизм или другие человеческие пороки. Лучше научиться прощать.
Козерог
Козерогам на этой неделе стоит забывать все плохое. Не нужно зацикливаться на неприятностях. В любви стоит чаще заключать сделки, стараясь идти на примирение, а не гордо отстаивать свои интересы в споре ради спора. Это могут быть страстные семь дней, наполненные яркими эмоциями.
Необходимо украшать свою жизнь радостью, уметь развлекаться и отдыхать. Жизнь - это не работа, и на этой неделе звезды постараются донести это до Козерогов.
Нужно сменить обстановку или имидж, купить новую одежду или вспомнить о старых знакомых.
Водолей
Водолеям стоит ждать успеха, но не форсируя события. В работе и финансах надо положиться на интуицию. Звезды могут сделать так, что этим людям придется заводить новые знакомства, встречаться с кем-то важным. Также есть вероятность того, что нужно будет принимать судьбоносные решения.
В общении с людьми звезды рекомендуют помнить о том, что пустые обещания образуют пропасть между друзьями, коллегами и влюбленными.
Водолеям стоит быть предельно честными с теми, кто им дорог. Еще полезно будет тщательнее продумывать планы на будущее.
Рыбы
Рыбам стоит сфокусироваться на управлении своими эмоциями. Они сейчас довольно непредсказуемы, особенно в напряженных ситуациях. Особой полезностью отметится умеренная самокритика. Рыб могут начать волновать вопросы будущего - это хороший знак. Злободневные проблемы в таком случае стоит отложить на потом.
В некоторые ситуациях полезной будет настойчивость. Домашние и рабочие хлопоты лучше не сливать воедино - на домашние дела у Рыб будут целые выходные.
Энергетика звезд и планет будет гармоничной всю неделю, поэтому можно успеть сделать все и даже больше. В случае наличия грандиозных планов в любви или в делах стоит оставлять их тайными, не предавая огласке.
На этой неделе стать лучше смогут все без исключения. Достаточно лишь иметь желание, цель, а также следовать полезным советам астролога, отмечают эксперты dailyhoro.ru.