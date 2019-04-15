Россияне назвали любимую песню из репертуара Аллы Пугачевой

По результатам опроса, самой известной песней артистки является «Миллион алых роз». За нее проголосовали 19% респондентов. Второе место в рейтинге занял хит «Позови меня с собой». Его признали самым любимым 18% россиян. Тройку лидеров замыкает композиция «Этот мир придуман не нами». Ей предпочтение отдали 15,5% опрошенных.

Среди прочих хитов Пугачевой, слушатели особо отметили песни «Любовь, похожая на сон», «Айсберг», «Не отрекаются любя», «Арлекино» и «А знаешь, все еще будет».

Несколько респондентов заявили, что в восторге от всего творчества исполнительницы, поэтому не могут назвать одну любимую песню.