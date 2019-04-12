Пт, 12.04.2019
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Тонкая талия и пышный бюст: Деми Роуз поделилась снимком в микро-бикини
ФОТО!

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Instagrami sekspomm Demi Rose saab paaridelt kolmeka tegemise pakkumisi

ФОТО: Goff Photos / Scanpix

Деми Роуз опубликовала в Instagram фото, на котором она демонстрирует свои сексуальные формы: тонкая талия, соблазнительные изгибы, пышное декольте.

Последний снимок Деми изрядно взбудоражил сеть, ведь на нем звезда предстала в сексуальном раздельном купальнике, который состоял из V-образных трусиков и кроп-топа с длинными рукавами. Ярко-оранжевый цвет с неоновым подтоном прекрасно подходил модели с каштановыми волосами и карими глазами. Как известно, Роуз надела купальник бренда OH POLLY.

Впрочем, подобные кадры Роуз уже не удивляют, ведь в ее фотоблоге есть множество пикантных фото, на которых она хвастается то бюстом, то пышными ягодицами. 

23-летняя британская модель является не только успешной звездой реклам различных брендов, но и уверенным Instagram-блогером. Почти ежедневно ее блог наполняется новыми снимками, где она демонстрирует свои пышные и в то же время подтянутые формы.

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