Рената Литвинова показала новый способ, как носить платье на голое тело

Поклонников восхитил утонченный образ любимой актрисы и, на удивление, никто не обвинил 52-летнюю актрису в пошлости и вульгарности, как обычно бывает в подобных случаях. Впрочем, к Ренате Литвиновой никогда не употреблялись эти «эпитеты», все знают, что актриса и режиссер обладает безупречным вкусом.