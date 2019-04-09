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  • Рената Литвинова показала новый способ, как носить платье на голое тело

Рената Литвинова показала новый способ, как носить платье на голое тело
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Рената Литвинова.

ФОТО: Instagram

Рената Литвинова не перестает удивлять своих подписчиков в соцсетях. Ранее она публиковала свое «честное» фото без макияжа, чем вызвала восторг поклонников и даже Ксении Собчак, а также появлялась в «демоническом» образе перед публикой, сообщает Teleprogramma.pro.

В этот раз 52-летняя актриса решила поделиться в Instagram весьма откровенным фото, на котором она обнажена и только лишь прикрывается роскошным зеленым платьем в пол с цветочным принтом. Необычный образ Литвиновой дополнили классические туфли-лодочки.

«Платья можно носить и так)», – коротко и емко подписала чувственный снимок актриса.

Рената Литвинова

ФОТО: Instagram

Поклонников восхитил утонченный образ любимой актрисы и, на удивление, никто не обвинил 52-летнюю актрису в пошлости и вульгарности, как обычно бывает в подобных случаях. Впрочем, к Ренате Литвиновой никогда не употреблялись эти «эпитеты», все знают, что актриса и режиссер обладает безупречным вкусом.

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