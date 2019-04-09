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Лолита Милявская показала, как выглядит ее квартира после концерта

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Лолита

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Певица засняла на видео «масштабы бедствия». 

На концерт Лолиты Милявской, выступавшей в воскресенье в «Крокус Сити Холле» с программой «Мне 55», пришли тысячи людей. В зале не было свободных мест, пишет Lisa.ru.

Среди зрителей были как поклонники звезды, так и коллеги по шоу-бизнесу. В частности, поздравить подругу с юбилеем пришла певица Светлана Лобода, подарившая имениннице огромный букет белых цветов. 

Аналогичные подарки преподнесли Милявской и другие ценители ее творчества. В итоге на следующее утро после успешного концерта артистка проснулась в квартире буквально заваленной цветами. «Масштабы бедствия» звезда засняла на видео.

В кадре видно, что цветы стоят везде: на столах, подоконниках, на полу. Для некоторых букетов просто не хватило ваз. 

«Еще чуть-чуть цветов осталось разнести по вазам, которых в доме не хватает, сколько их ни покупай. Огромное спасибо всем: за прием, за бисы, за то, что вы просто пришли с таким количеством цветов», — поблагодарила Милявская.

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