Молодая мать, которой осталось совсем недолго, составила трогательный список желаний

Медики предложили химиотерапию, а затем и гистерэктомию (удаление матки), но следующие анализы Эбби раскрыли, что она беременна. Эбби решила отказаться от лечения, чтобы выносить здорового малыша.

К счастью, беременность Эбби протекала нормально, и в 2018 году у пары родился здоровый малыш, которого назвали Оскаром. Она тут же начала курс химиотерапии, но рак уже сильно распространился.

Врачи предупредили Эбби, что у нее осталось мало времени. Поэтому она решила, что проливать слезы бессмысленно, и составила список того, что она хотела бы успеть до смерти.

Желания у нее были самыми разнообразными: получить диплом с отличием, выйти замуж, научиться кататься на коньках, увидеть Ариану Гранде и заняться сексом под звездами. Также Эбби хотела поплавать с акулами, увидеть северное сияние и пирамиды, попробовать настоящую итальянскую еду в Италии и научиться каллиграфии. Молодая мать планировала устроить огромную вечеринку, заглянуть в жерло вулкана и оставить сыну пять тысяч долларов.

Кристи, сестра Эбби, создала благотворительный фонд, куда любой желающий мог отправить деньги, которые пошли бы на лечение молодой матери и выполнение ее желаний. Кое-что из этого у Эбби уже получилось сделать, например, она съездила в Диснейленд, стала свидетельницей на свадьбе сестры, встретила Бейонсе и Jay-Z и посетила много городов по всему миру.

Она никогда не позволяла себе унывать и другим не давала. Эбби всегда была смелой и сильной, чтобы ни происходило в ее жизни. Она продолжала бороться ради своего сына, и именно это позволяло ей двигаться дальше,

- говорит Кристи Колвин.