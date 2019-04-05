Эдгар Гергель: политиков, которые против поездки Кальюлайд в Москву, нужно гнать поганой метлой

Как известно, новоиспеченный спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас критически отнесся к плану президента Керсти Кальюлайд посетить с рабочим визитом в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Он в этом мнении не одинок, таких политиков - масса. И все они глупее маленьких детей и не понимают простых вещей.

Относиться к политике огромного государства-соседа можно как угодно, точно так же можно любить или не любить Владимира Путина. Но у главы Эстонии в международной политике совершенно иная роль. И личное отношение и обиды здесь должны быть в стороне, ведь Кальюлайд работает, а не дома на кухне с друзьями чай пьет. Если вам на работе не нравится кто-то из коллег, вы же не остаетесь из-за этого дома? Особенно, если вы - начальник. Проблемы и недопонимание нужно решать путем диалога с глазу на глаз, а не кричать о чем-то за спиной.