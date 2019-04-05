Пт, 5.04.2019
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  • «Донашивает за Киркоровым не только жену»: Галкин стал посмешищем в Сети из-за фото в футболке

«Донашивает за Киркоровым не только жену»: Галкин стал посмешищем в Сети из-за фото в футболке

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Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

В Сети бурно отреагировали на появление снимка, на котором нынешний муж певицы Аллы Пугачевой и ее бывший избранник Филипп Киркоров запечатлены в одинаковых футболках.

На снимках, сделанных в разное время, юморист позирует вместе со своей супругой в футболке-поло с полосками и цветочным принтом. На другой фотографии Киркоров запечатлен точно в такой же, как у Галкина, цветастой футболке.

«Оказывается, Максим Галкин донашивает за Филиппом Киркоровым не только жену!» – написал пользователь Сети Артем Дерягин. Фотография начала быстро распространяться по интернету, а люди упражняться в остроумии.

ФОТО: Скриншот из Twitter

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