«Донашивает за Киркоровым не только жену»: Галкин стал посмешищем в Сети из-за фото в футболке

В Сети бурно отреагировали на появление снимка, на котором нынешний муж певицы Аллы Пугачевой и ее бывший избранник Филипп Киркоров запечатлены в одинаковых футболках.
На снимках, сделанных в разное время, юморист позирует вместе со своей супругой в футболке-поло с полосками и цветочным принтом. На другой фотографии Киркоров запечатлен точно в такой же, как у Галкина, цветастой футболке.
«Оказывается, Максим Галкин донашивает за Филиппом Киркоровым не только жену!» – написал пользователь Сети Артем Дерягин. Фотография начала быстро распространяться по интернету, а люди упражняться в остроумии.