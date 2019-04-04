Ученые узнали специфический запах рака

Как сообщает ToDay News Ufa, был проведен эксперимент, в котором приняла участие бывшая медсестра. Женщина по имени Джой Мильн обладает очень острым обонянием. В ходе эксперимента она вычислила по запаху три маски из пяти, которые носили люди, больные раком. Всего ей было представлено 10 масок.

Женщина рассказала, что первоначальный запах масок больных людей был сливочным с содержанием дрожжей, после того как их проветрили, то появилась солоноватость.