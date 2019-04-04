Ученые узнали специфический запах рака

Тело человека, больного раком, обладает специфическим запахом. Его могут почувствовать люди, обладающие очень чувствительным обонянием, пишет Tdnu.ru.
Как сообщает ToDay News Ufa, был проведен эксперимент, в котором приняла участие бывшая медсестра. Женщина по имени Джой Мильн обладает очень острым обонянием. В ходе эксперимента она вычислила по запаху три маски из пяти, которые носили люди, больные раком. Всего ей было представлено 10 масок.
Женщина рассказала, что первоначальный запах масок больных людей был сливочным с содержанием дрожжей, после того как их проветрили, то появилась солоноватость.
Похожий эксперимент проявился в Японии в 2011 году. Но там использовали животных. Собаки должны были вычислить среди образцов кала те, которые были взяты у людей, больных раком кишечника. У животных процент правильных ответов был гораздо выше. Но и нос у них гораздо чувствительнее человеческого.