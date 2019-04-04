Галерея: лучшим пекарем Эстонии стала бывшая возлюбленная Уку Сувисте

Зрители эстонского телевидения несколько месяцев наблюдали за отчаянной схваткой на кухне. Улыбки, слезы, оригинальные рецепты, победы и поражения: передача была богата на эмоции. В этом году конкурс можно было назвать международным, так как два участника были не эстонцами. За звание лучшего пекаря боролись гости из Италии и Финляндии. До последнего момента никто не мог предположить, кто станет победителем.

«Я очень довольна своей победой, потому что считаю, что сделала все возможное во всех заданиях», - говорит теперь уже лучший пекарь Эстонии Сандра.

Прекрасная Сандра воспитывает двух дочерей, делает модельную карьеру, а в свободное время печет печенье - настоящее произведение искусства.

«Я люблю печь, потому что это приятно! В выпечке я могу реализовать свои мысли и идеи, проявить свои художественные способности», - говорит 26-летняя Сандра. Впрочем, эстонские СМИ отмечают, что красотка Сандра - бывшая возлюбленная эстонского певца Уку Сувисте.