Галерея: лучшим пекарем Эстонии стала бывшая возлюбленная Уку Сувисте

Несколько месяцев назад в Эстонии начались соревнования на звание «Лучший пекарь Эстонии». В телешоу могли принять участие пекари-любители со всех уголков нашей страны и не только! Вчера вечером в финальном шоу победительницей стала 26-летняя Сандра.
Зрители эстонского телевидения несколько месяцев наблюдали за отчаянной схваткой на кухне. Улыбки, слезы, оригинальные рецепты, победы и поражения: передача была богата на эмоции. В этом году конкурс можно было назвать международным, так как два участника были не эстонцами. За звание лучшего пекаря боролись гости из Италии и Финляндии. До последнего момента никто не мог предположить, кто станет победителем.
«Я очень довольна своей победой, потому что считаю, что сделала все возможное во всех заданиях», - говорит теперь уже лучший пекарь Эстонии Сандра.
Прекрасная Сандра воспитывает двух дочерей, делает модельную карьеру, а в свободное время печет печенье - настоящее произведение искусства.
«Я люблю печь, потому что это приятно! В выпечке я могу реализовать свои мысли и идеи, проявить свои художественные способности», - говорит 26-летняя Сандра. Впрочем, эстонские СМИ отмечают, что красотка Сандра - бывшая возлюбленная эстонского певца Уку Сувисте.
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