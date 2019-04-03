Пример для подражания: 49-летняя эстонская знаменитость хвастается безупречной пляжной фигурой

Дизайнер, стилист, а также автор текстов многих известных песен Джана Халлас поделилась в социальной сети фотографиями с отпуска и рассказала о своем отношении к принятию солнечных ванн.
«О загаре: лет 15 назад я писала статью о загаре. Среди прочего, я взяла интервью у моего бывшего шахматного компаньона, теперь уважаемого и признанного дерматолога. Интервью с доктором Пилле Конно изменило мое отношение к принятию солнечных ванн в корне. С тех пор я загораю, а не сгораю», – с благодарностью пишет Джана, учась на чужом опыте и на словах экспертов.
Впереди лето, и мы вам советуем избегать солнечных лучей в их самые активные часы, а также пользоваться защитными кремами.