Мадонна получит миллион долларов за выступление на «Евровидении»

Уже в мае внимание всех любителей музыки будет приковано к конкурсу «Евровидение 2019», который пройдет в Израиле. Сейчас организаторы мероприятия активно продумывают сценарий и приглашают звездных гостей. Помимо участников из разных стран мира в финале на сцене появится и Мадонна.

Артистка долго не могла решить, стоит ли ей выступать в рамках конкурса. Сначала она собиралась исполнить песню с политическим подтекстом, но организаторы не захотели идти на такой риск. Мадонна же отказывалась менять программу, но в итоге уступила. Теперь принимающей стороне придется заплатить миллион долларов за то, чтобы звезда появилась перед зрителями. По сообщениям журналистов, эту сумму согласился выделить бизнесмен Сильвен Адамс.

Такой огромный гонорар за короткое выступление Мадонна получает нечасто. Сейчас звезда все реже выходит на сцену, да и большие хиты она не выпускала уже пару лет. Зато артистка успевает посещать светские мероприятия и заниматься благотворительностью. Она активно борется с расизмом и поддерживает движение за всеобщее равенство.

Поклонники предполагают, что Мадонна исполнит одну или две песни, но пока неизвестно, какие композиции выберет артистка. Также в финале «Евровидения» на сцену выйдет и прошлогодняя победительница Нетта Барзилай. Именно ее хит Toy позволил Израилю впервые за двадцать лет стать триумфаторами международного конкурса.

На протяжении последних месяцев критики активно обсуждают грядущее «Евровидение». Ходили слухи, что Израиль откажется от права проведения мероприятия из-за слишком больших расходов. В итоге средства на конкурс удалось найти, но праздник музыки вряд ли будет масштабным.