Стало известно, сколько зарабатывает Василиса Володина

Телеведущая — счастливая жена и мама двоих детей, она успешно совмещает карьеру с семьей. Работа в программе «Давай поженимся!» обеспечила астрологу популярность. Теперь за прогнозом к Василисе Володиной идут тысячи людей, поэтому звезда шоу создала собственный бизнес.

В центре Володиной работает целая команда помощников. Совет известного астролога мечтают получить не только юные девушки, желающие узнать о суженом, но и солидные бизнесмены, согласующие проведение миллионных сделок с гороскопами специалиста.

По слухам, звезда телевидения мечтает в дальнейшем передать бизнес дочери. Виктории может достаться неплохое наследие: стоимость личной консультации ее мамы варьируется от 1 800 евро до 4 000 евро. Правда, будущее клиента придется расписать на пять лет вперед. Если на приеме работает кто-то из помощников Володиной, цена снижается до 400 евро за гороскоп совместимости.

Благодаря высокому заработку ведущие «Давай поженимся!» могут позволить себе достойное жилье. Лариса Гузеева живет в доме в районе Куркино, а ее соседкой стала Василиса Володина, которая приобрела квартиру-студию улучшенной планировки. Коллеги часто ходят друг к другу в гости.

На просторные апартаменты астролог копила 12 лет, а до этого ютилась с семьей в небольшой «двушке», доставшейся ей от бабушки. Теперь ведущая живет в многоэтажном доме в Куркино. В квартире Володина сделала дизайнерский ремонт, оформив спальню, гардеробную, кухню и детскую в современном стиле. У нее даже появился личный кабинет с изображением Солнечной системы.