Алдонин рассказал о состоянии дочери Началовой

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Алдонин подчеркнул, что решение о том, с кем должна остаться дочка, принималось, исходя из ее собственного желания.

«Верочке 12 лет, и с ее мнением необходимо считаться. Вся ее жизнь вращалась вокруг бабушки и дедушки. Именно Таисия Николаевна занималась всем, что касалось школы... Большую часть времени она проводила у бабушки...», – пояснил он.

Евгений объяснил, что вырывать Веру из привычного ей уюта и комфорта жестоко. Она привыкла проводить много времени с бабушкой и дедушкой, поэтому Вера и останется с ними.

У его супруги Ольги очень хорошие отношения с Верой. Девочка прекрасно ладит со своим сводным братиком. Сейчас вся семья и близкие настроены только на то, чтобы помочь ей справиться с потерей матери, добавил Алдонин.

Андрей Малахов отметил, что Вера тоже прекрасно поет и танцует. Она может стать для отца Юлии отдушиной и облегчить боль от смерти дочери.

Ролан Гусев и Евгений Алдонин также упомянули о проблеме с квартирой Началовой.

Ведь, хоть Александр Фролов и заявлял на телевидении, что не имеет никаких претензий на имущество, тем не менее иск по разделу квартиры имеется. Гусев до этого не вмешивался, но сейчас будет это делать ради Верочки, так как оставить ее без квартиры было бы нечестно.