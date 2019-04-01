Семья Фриске оценила новую любовь Шепелева

Мать Жанны Фриске называет Екатерину Тулупову "замечательной девушкой". Однако ее отношений с гражданским мужем своей покойной дочери Жанны Ольга Копылова не одобряет. Она жалеет избранницу Дмитрия Шепелева.

"Хорошая симпатичная девчушка. Только она зря... Я не одобряю, мне ее жалко", – сказала Ольга.

Дмитрий Шепелев, по словам Ольги Копыловой, в свое время якобы унижал тяжело больную певицу. Мать Жанны Фриске считает, что он точно так же вести себя по отношению к нынешней пассии.

Шепелев – человек высокомерный, отметила Копылова в интервью для программы "Секрет на миллион". "Мы для него чернь... А он у нас князь или царь, я даже не знаю", – сказала мать Жанны Фриске.

Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака мозга. Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее. Жанне было всего 40 лет. У нее остался сын Платон.