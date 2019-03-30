Сб, 30.03.2019
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  • Очень пластично! Глюкоза удивила невероятной гибкостью

Очень пластично! Глюкоза удивила невероятной гибкостью
ФОТО!

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Наталья Ионова.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Глюкоза вновь продемонстрировала сложные асаны в йоге.

Для поклонников певицы Глюкозы не секрет, что она уже не первый год занимается йогой и делает в этом занятии впечатляющие успехи. В своем блоге артистка часто делится снимками с занятий, демонстрируя невероятные позы и свою гибкость. Так случилось и сегодня — в блоге Глюкозы появился новый снимок, на котором она запечатлена в "мостике", опираясь лишь на фонтан! 

Неудивительно, что поклонники сразу же принялись комментировать снимок, оставляя невероятное количество комплиментов. И правда – Наталья (настоящее имя певицы) в восхитительной форме, а ее гибкости и пластичности можно только позавидовать. Присоединяемся ко всеобщему восхищению! 

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