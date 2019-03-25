Без операции не обошлось: Вера Брежнева рассказала, как поменяла свою внешность

В начале 2019 года многие украинские, российские и голливудские звезды поддержали Instagram-челлендж и показали себя 10 лет назад. К удивлению многих, в нем не участвовала Вера Брежнева, хотя очевидно, что ее внешние данные претерпели кардинальных изменений. Лишь сейчас певица объяснила, благодаря чему она сейчас выглядит совершенно по-другому.

На своей странице в соцсети под названием VB Diary Вера Брежнева показала фото с разницей в 15 лет и рассказала, что именно менялось в ее внешности. Вопреки слухам о том, что она корректировала форму носа, артистка доказала, что эту часть лица она не меняла. Хотя певица действительно прибегала к операции — она восстановила зрение с помощью лазерной хирургии. Все остальные преображения Веры произошли естественным путем благодаря спорту и косметологии.

«Я не участвовала в челлендже 10 лет, а сейчас нашла такую картинку в интернете. Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33.

ФОТО: скриншот

Когда еще только начинали делать все эти уколы, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом — уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж — без папул). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось, как некоторые предполагают. Хотя над волосами пришлось поработать и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков. Шея стала уже благодаря правильной нагрузке (в юности тягала железо в тренажерном зале). Конечно, тех знаний, которые у нас есть сейчас, тогда и не могло быть. Но мне очень интересно: что бы вы сказали сейчас себе 16-летней?»