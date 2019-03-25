Сегодня все может пойти не по плану: гороскоп на 25 марта

Овен

Сегодня все может пойти не по плану. Плыть против течения опасно, поэтому лучше терпеливо ждать, пока эта волна схлынет сама, пишет Segodnya.

Телец

Если не справляетесь с поставленной задачей самостоятельно, стоит прибегнуть к посторонней помощи. Сплотите коллектив, и все получится!

Близнецы

Ваши близкие интересуются не вашими планами на будущее, а текущими делами. Реагируйте спокойно, чтобы не поссориться.

Рак

Не стоит недооценивать удачу, которая выпала на вашу долю. Пользуйтесь этим звездным часом, смело стройте планы и действуйте!

Лев

Слишком высокой может оказаться цена, заплаченная за ваше легкомыслие и невнимание. Поэтому настройтесь на работу, отдохнуть не удастся.

Дева

Не давайте никому задушить в вас проснувшийся энтузиазм, и вы не только будете способны многое сделать сегодня, но и сделаете это.

Весы

Проанализируйте то, чем вы сейчас заняты и что имеете. Если вам хочется что-то изменить в карьере или личной жизни, решайтесь! Самое время!

Скорпион

Помните о тех, кто вам небезразличен, дабы они не забыли о вас. Доброе слово и кошке приятно... Хвалите сегодня окружающих!

Стрелец

Держите происходящее под круглосуточным контролем. Стоит на секунду отвлечься — и все может пойти наперекосяк, будьте бдительны!

Козерог

Даже если вам очень хочется промолчать, все равно придется высказать свое мнение, поскольку, кроме вас, это сделать некому.

Водолей

Постарайтесь выбрать объект, бунт против которого не принесет катастрофических последствий. Уж слишком воинственно вы сегодня настроены.

Рыбы