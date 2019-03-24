Вс, 24.03.2019
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  • Больше не скрывает: Кристина Асмус показала красавицу-дочь

Больше не скрывает: Кристина Асмус показала красавицу-дочь
Совсем взрослая!

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Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Кристина Асмус поделилась новым фото со своей дочерью Настей.

В прошлом остались те времена, когда Кристина Асмус и Гарик Харламов скрывали свою дочь от повышенного внимания публики, не показывая в соцсетях ее фото. Теперь же маленькая Настя — любимица многочисленных поклонников своих родителей. Поэтому когда на днях Кристина поделилась новым фото со своей дочерью, оно сразу же собрало множество отметок "нравится", пишет Вива.

Не осталось без внимания и поразительное сходство Насти со своей знаменитой мамой. Многие в комментариях отметили, что девочка растет точной копией Кристины Асмус. Черты лица, волосы, улыбка — все похоже! В актерской семье подрастет маленькая красавица. 

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