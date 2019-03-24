Больше не скрывает: Кристина Асмус показала красавицу-дочь

В прошлом остались те времена, когда Кристина Асмус и Гарик Харламов скрывали свою дочь от повышенного внимания публики, не показывая в соцсетях ее фото. Теперь же маленькая Настя — любимица многочисленных поклонников своих родителей. Поэтому когда на днях Кристина поделилась новым фото со своей дочерью, оно сразу же собрало множество отметок "нравится", пишет Вива.