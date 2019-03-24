Больше не скрывает: Кристина Асмус показала красавицу-дочь
Кристина Асмус поделилась новым фото со своей дочерью Настей.
В прошлом остались те времена, когда Кристина Асмус и Гарик Харламов скрывали свою дочь от повышенного внимания публики, не показывая в соцсетях ее фото. Теперь же маленькая Настя — любимица многочисленных поклонников своих родителей. Поэтому когда на днях Кристина поделилась новым фото со своей дочерью, оно сразу же собрало множество отметок "нравится", пишет Вива.
Не осталось без внимания и поразительное сходство Насти со своей знаменитой мамой. Многие в комментариях отметили, что девочка растет точной копией Кристины Асмус. Черты лица, волосы, улыбка — все похоже! В актерской семье подрастет маленькая красавица.