СМИ: София Ротару проходит курс химиотерапии (фото)

В конце лета 2018-го стало известно, что во время концерта в Уфе Софии Ротару стало плохо. Артистку срочно госпитализировали и предоставили медицинскую помощь. Вскоре певица поспешила успокоить встревоженных поклонников, отметив, что все в порядке — ее выписали из больницы и состояние нормализовалось. Теперь же СМИ шокировали новыми подробностями здоровья певицы.

Издание eg.ru разместило в сети фото, на котором артистка выглядит очень болезненно — бледная кожа, уставший взгляд. Сообщается, что сейчас София Михайловна проходит курс химиотерапии и именно это стало причиной ее измученного вида.