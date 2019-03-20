Ср, 20.03.2019
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  • Фигура — бомба! Ирина Шейк снялась в кружевном комплекте и не только...

Фигура — бомба! Ирина Шейк снялась в кружевном комплекте и не только...
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании бельевого бренда Intimissimi, с которым сотрудничает уже не первый сезон. 

ФОТО: Vida Press

На снимках Шейк запечатлена, как в шелковом белье – майке на тонких бретельках и шортах, которые отлично подойдут для сна, так и в повседневной одежде для дома: черной футболке, лосинах, нюдовой майке или белой в сочетании с велосипедками, пишет TCH.

ФОТО: Vida Press

На всех снимках Ирина выглядит очень привлекательно, хотя на ее лице практически незаметный макияж, а волосы аккуратно собраны в пучок.

ФОТО: Vida Press

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