Фигура — бомба! Ирина Шейк снялась в кружевном комплекте и не только...
Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании бельевого бренда Intimissimi, с которым сотрудничает уже не первый сезон.
На снимках Шейк запечатлена, как в шелковом белье – майке на тонких бретельках и шортах, которые отлично подойдут для сна, так и в повседневной одежде для дома: черной футболке, лосинах, нюдовой майке или белой в сочетании с велосипедками, пишет TCH.
На всех снимках Ирина выглядит очень привлекательно, хотя на ее лице практически незаметный макияж, а волосы аккуратно собраны в пучок.