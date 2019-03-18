Как знаки Зодиака ведут себя в социальных сетях

Овен – пламенный оратор и активный комментатор

Овны – одни из активнейших пользователей социальных сетей. Эти пламенные ораторы с восторгом восприняли возможность заявить на весь мир о своих взглядах, мыслях. Овен – вечный спорщик, постоянно находится в центре дискуссий, оставляет комментарии везде, где только можно. А когда ему становится скучно, то публикует провокационную информацию и с удовольствием наблюдает за новой волной споров. Несмотря на такую бурную общественную жизнь, Овен друзей выбирает очень тщательно, сам редко подает заявку на дружбу.

Телец – независимый наблюдатель

Телец – редкий гость в социальных сетях, самый независимый от интернета знак. Трудолюбивый Телец слишком ценит свое время, чтобы тратить его на пустую болтовню. Он не сторонник праздных развлечений, визиты на свою страничку использует в рабочих целях, для сбора полезной информации. Личную информацию и фотографии публикует крайне редко, максимум что можно увидеть на страничке Тельца – несколько рецептов. Сдержан в оценках и комментариях. Если Телец поставил лайк вашему фото, это уже повод для праздника.

Близнецы – вездесущие энтузиасты

Близнецы чувствуют себя в интернете как птица в полете. Гиперактивные, общительные, болтливые Близнецы получили возможность одновременно быть везде: посещать чужие страницы, комментировать, ставить лайки. Они участники множества сообществ. Статус на страничке Близнецов меняется не просто ежедневно, а иногда по несколько раз в день. Новости, слухи, сплетни, свежие анекдоты – все можно увидеть в ленте этого знака Зодиака. Близнецы с легкостью заполняют живой журнал, ведут увлекательные блоги, собирая множество подписчиков. Но однажды им может все надоесть, они исчезнут из эфира на неопределенное время, но, вернувшись, продолжат бурную деятельность.

Рак – недоверчивый меланхолик

Скрытный Рак и в виртуальной жизни редко выглядывает из своего укрытия, тщательно оберегает приватное пространство, как и в реальной жизни. На его страничке мало личной информации. Иногда появляются грустные картинки с философскими надписями, но душераздирающих откровений не ждите. Чаще всего Рак тихонько сидит, читает новости, комментарии, в словесные баталии не вступает, вы даже не заметите, что он где-то здесь. Друзей выбирает очень тщательно и им не скупится на высокие оценки.

Лев – VIP-персона соцсетей

Лев и в соцсетях устраивает ажиотаж вокруг своей особы. На аватарке у Льва самое красивое фото, на стене - самый необычный статус, в блоге - самые оригинальные посты. Лев боится затеряться в толпе и прилагает массу усилий, чтобы привлечь внимание подписчиков. Он придирчиво следит за рейтингом, проверяет, сколько человек сегодня посетило его страницу, какие поставили оценки. Позитивные комментарии воспринимает с царственной небрежностью, стараясь не показать, что доволен. А всех несогласных с его мнением ждет пожизненное изгнание в черный список.

Дева — внимательный читатель