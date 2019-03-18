Как знаки Зодиака ведут себя в социальных сетях
В те времена, когда формировались знаки Зодиака, никто не мог предположить появления интернета, и того, что люди будут проводить целые дни перед мониторами, общаясь в социальных сетях. Звездам пришлось тяжело вздохнуть, и взять под контроль и новую сферу жизни, пишет Strana-sovetov.com.
Овен – пламенный оратор и активный комментатор
Овны – одни из активнейших пользователей социальных сетей. Эти пламенные ораторы с восторгом восприняли возможность заявить на весь мир о своих взглядах, мыслях. Овен – вечный спорщик, постоянно находится в центре дискуссий, оставляет комментарии везде, где только можно. А когда ему становится скучно, то публикует провокационную информацию и с удовольствием наблюдает за новой волной споров. Несмотря на такую бурную общественную жизнь, Овен друзей выбирает очень тщательно, сам редко подает заявку на дружбу.
Телец – независимый наблюдатель
Телец – редкий гость в социальных сетях, самый независимый от интернета знак. Трудолюбивый Телец слишком ценит свое время, чтобы тратить его на пустую болтовню. Он не сторонник праздных развлечений, визиты на свою страничку использует в рабочих целях, для сбора полезной информации. Личную информацию и фотографии публикует крайне редко, максимум что можно увидеть на страничке Тельца – несколько рецептов. Сдержан в оценках и комментариях. Если Телец поставил лайк вашему фото, это уже повод для праздника.
Близнецы – вездесущие энтузиасты
Близнецы чувствуют себя в интернете как птица в полете. Гиперактивные, общительные, болтливые Близнецы получили возможность одновременно быть везде: посещать чужие страницы, комментировать, ставить лайки. Они участники множества сообществ. Статус на страничке Близнецов меняется не просто ежедневно, а иногда по несколько раз в день. Новости, слухи, сплетни, свежие анекдоты – все можно увидеть в ленте этого знака Зодиака. Близнецы с легкостью заполняют живой журнал, ведут увлекательные блоги, собирая множество подписчиков. Но однажды им может все надоесть, они исчезнут из эфира на неопределенное время, но, вернувшись, продолжат бурную деятельность.
Рак – недоверчивый меланхолик
Скрытный Рак и в виртуальной жизни редко выглядывает из своего укрытия, тщательно оберегает приватное пространство, как и в реальной жизни. На его страничке мало личной информации. Иногда появляются грустные картинки с философскими надписями, но душераздирающих откровений не ждите. Чаще всего Рак тихонько сидит, читает новости, комментарии, в словесные баталии не вступает, вы даже не заметите, что он где-то здесь. Друзей выбирает очень тщательно и им не скупится на высокие оценки.
Лев – VIP-персона соцсетей
Лев и в соцсетях устраивает ажиотаж вокруг своей особы. На аватарке у Льва самое красивое фото, на стене - самый необычный статус, в блоге - самые оригинальные посты. Лев боится затеряться в толпе и прилагает массу усилий, чтобы привлечь внимание подписчиков. Он придирчиво следит за рейтингом, проверяет, сколько человек сегодня посетило его страницу, какие поставили оценки. Позитивные комментарии воспринимает с царственной небрежностью, стараясь не показать, что доволен. А всех несогласных с его мнением ждет пожизненное изгнание в черный список.
Дева — внимательный читатель
Дева строго дозировано сообщает информацию о себе, в скрытности превосходит даже Рака. Аккуратно выбирает картинки, достойные украсить ее страницу. В профиле Девы царит идеальный порядок: там нет ничего лишнего - ни людей, ни спама, ни комментариев. Дева редко высказывает свое мнение, она любит подыскать подходящую цитату, не пишет пространные блоги. Зато представители этого знака - самые внимательные читатели, аккуратные редакторы, от их внимания не ускользнет ни одна грамматическая ошибка, а ее автор сразу получит ехидный комментарий.
Весы – воплощенный позитив
Весы – одни из всеобщих любимцев в социальных сетях. Общительные и дружелюбные, они щедро делятся хорошим настроением, всегда готовы поставить лайк, приглашают в друзья весь виртуальный мир. Страничка Весов пестрит фотографиями, изречениями, интересными фактами, собранными на просторах интернета. Они великолепные собеседники, способные разговорить даже Рака. Весы прирожденные дипломаты, они могут уладить любой зарождающийся на форуме конфликт, свести все к шутке. Пишут мало, но их отличительный стиль (тонкий юмор, ненавязчивый позитив) собирает им множество подписчиков.
Скорпион – классический тролль
Если вам кто-то нахамил на форуме, оставил ехидные комментарии на вашей страничке, спровоцировал скандал в обсуждениях, даже не сомневайтесь – это работа Скорпиона! Если в реальной жизни Скорпион способен контролировать эмоции, то в интернете не считает нужным сдерживаться. Из Скорпионов получаются самые изощренные тролли, способные вывести из себя уравновешенную Деву. Бунтарь и анархист, Скорпион презирает общественное мнение, любит публиковать эпатажные фотографии, шокирующие статусы, интимные подробности. Но без буйного и энергичного Скорпиона в соцсетях было бы скучно.
Стрелец – прирожденный миротворец
Стрельцы ведут насыщенную виртуальную жизнь, обзаводятся множеством друзей, находятся в гуще событий. Страница Стрельца заполнена фотографиями и отчетами о его путешествиях, сообщениями о концертах, выставках, интересных событиях. Посетив его профиль, вы узнаете, какие последние фильмы он посмотрел, какую книгу прочитал, какое новое блюдо попробовал. В виртуальном мире амплуа Стрельца – миротворец. Он не может спокойно пройти мимо ожесточенного спора, когда уже переходят к оскорблениям. В процессе примирения Стрелец нередко получает оплеухи с обеих сторон, но такие мелочи его не остановят. Мир должен быть восстановлен!
Козерог – редкий гость
Козерог – консерватор, не любящий перемен, поэтому не слишкогм часто посещает виртуальное пространстве. Его появление в соцсетях – уступка модным тенденциям. Страничка мало что может сообщить о своем хозяине: статусы Козерог игнорирует, на аватаре стоит забавная картинка, минимум информации. Если представители этого знака вступают в сообщества, то только «для избранных», подчеркивая свою успешность, исключительность. С усмешкой смотрят, как другие подсчитывают лайки и проверяют рейтинг. Девиз Стрельца: меня нельзя победить, потому что я не соревнуюсь.
Водолей – ценитель прекрасного
Простор интернета дает Водолею возможность проявить качества настоящего художника. Социальные сети для Водолея – громадная галерея, в которой он выставляет фотографии. Портреты, пейзажи, натюрморты – все жанры охвачены его вниманием. Водолей любит окружающий мир, и стремится всем показать его красоту. Второе хобби воздушного знака – флирт. Водолей часто посещает сайты знакомств, напропалую кокетничает, сыплет комплименты, назначает встречи, только редко на них приходит.
Рыбы – откровенный пользователь
«Как рыба в воде» – самое точное отражение поведение Рыб в соцсетях. В интернете время для них останавливается. Здесь они ищут ответы на все вопросы: от «как приготовить яичницу» до «как заставить себя работать». В их профиле отмечены самые незначительные события: «Рыба опоздала на работу», «Рыба пьет кофе», «Рыба в печали». Чтобы вытащить Рыбу из соцсетей нужно применять кардинальные меры – например, отключить компьютер.