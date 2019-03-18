Опубликовано последнее видео с Юлией Началовой

В Сети появилось последнее прижизненное видео со скончавшейся накануне певицей Юлией Началовой. В частности, в интернет попали кадры телешоу «Ты супер» на канале НТВ с участием звезды, передает TopNews.

На записи видно, что певица выглядит уставшей, но очень красивой - предстает в летящем черном комбинезоне и черных перчатках. Из-за этого не видно ее воспаленных суставов. Получается, что съемка в шоу «Ты супер» на канале НТВ стала последней в жизни для Юлии Началовой.

Между тем коллега Началовой Николай Басков опубликовал в своем Instagram последнее видео с участием певицы Юлии Началовой, которое она ему прислала. Она на нем предстает с певцом Александром Панайотовым, они благодарят Баскова «за праздник» после посещения его концерта.

«Нашел последнее видео от Началовой, которое они мне прислали с Панайотовым! До сих пор не могу прийти в себя», — подписал видео Басков.

Еще один ролик у себя на странице разметила телеведущая Елена Летучая. На нем певица сидит за столом в компании звездных друзей.

«Юля снимала это видео сама. Недавно. Веселая, молодая, красивая! Юленька, пусть земля тебе будет пухом. Соболезнования родным и сил», — подписала Летучая видео.