«Ничего не предвещало»: лечащий врач развеял слухи вокруг смерти Началовой

Лечащий врач артистки рассказал о недугах певицы. По словам медика, Юлия Началова не имела тех диагнозов, которые ей приписывают, пишет Дни.ру.
Главврач клиники "Можайка 10" Василий Шуров полгода назад обследовал артистку. Он уверяет, что выписал Юлию Началову в отличном состоянии.
Шуров сообщил, что разговоры о пагубном пристрастии знаменитости – это вымысел. Юлия никогда не страдала зависимостями – не пила и не употребляла запрещенные вещества.
"Она проходила лечение в связи с подагрой, – объяснил специалист. – Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры".
Также медик развеял слух о том, что Началова страдала целым букетом заболеваний. У исполнительницы не было волчанки и диабета. "Поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме, если только за эти полгода не произошло чего-то из ряда вон выходящего, и болезнь неожиданно возникла..." - рассуждает Шуров.
Главврач полагает, что Юлию Началову "убила случайность". За те полгода, которые она не наблюдалась у него, такие резкие перемены в состоянии здоровья знаменитости произойти не могли. "Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится. Ничего не предвещало", – отметил специалист.
По словам Василия Шурова, говорить о том, что Юлия Началова извела себя диетами, не стоит. Полгода назад она не выглядела похудевшей. Вредные таблетки для избавления от лишнего веса она не пила. Соблюдала диету, прописанную ей докторами в связи с подагрой: не ела мяса и определенных видов рыбы. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, популярная исполнительница Юлия Началова скончалась вчера, 16 марта. Она умерла в реанимации от острой сердечной недостаточности, которая была следствием отека легких.