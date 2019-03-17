«Ничего не предвещало»: лечащий врач развеял слухи вокруг смерти Началовой

Главврач клиники "Можайка 10" Василий Шуров полгода назад обследовал артистку. Он уверяет, что выписал Юлию Началову в отличном состоянии.

Шуров сообщил, что разговоры о пагубном пристрастии знаменитости – это вымысел. Юлия никогда не страдала зависимостями – не пила и не употребляла запрещенные вещества.

"Она проходила лечение в связи с подагрой, – объяснил специалист. – Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры".

Также медик развеял слух о том, что Началова страдала целым букетом заболеваний. У исполнительницы не было волчанки и диабета. "Поджелудочная железа была в идеальном состоянии, глюкоза была в норме, если только за эти полгода не произошло чего-то из ряда вон выходящего, и болезнь неожиданно возникла..." - рассуждает Шуров.

Главврач полагает, что Юлию Началову "убила случайность". За те полгода, которые она не наблюдалась у него, такие резкие перемены в состоянии здоровья знаменитости произойти не могли. "Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится. Ничего не предвещало", – отметил специалист.

По словам Василия Шурова, говорить о том, что Юлия Началова извела себя диетами, не стоит. Полгода назад она не выглядела похудевшей. Вредные таблетки для избавления от лишнего веса она не пила. Соблюдала диету, прописанную ей докторами в связи с подагрой: не ела мяса и определенных видов рыбы. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".