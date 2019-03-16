Жуткое лицо Джоли вызвало беспокойство у фанатов

Звезда Голливуда направлялась на деловую встречу в Беверли-Хиллз. Для выхода она выбрала леггинсы, туфли-лодочки на каблуке, кружевной топ и пиджак. Образ дополнила кожаная сумочка. И все – в черном цвете.

Волосы Анджелина Джоли собрала в пучок и использовала минимум косметики. На встречу звезда приехала вместе со своим телохранителем, передает Daily Mail. С кем именно встречалась актриса, неизвестно.

Поклонников Анджелины Джолиобеспокоило ее лицо. Звезда выглядит крайне уставшей – бледная кожа, синяки под глазами, мимические морщины. Они отметили в соцсетях, что и выражение лица актрисы довольно мрачно, пишет Дни.ру.

Раскритиковали интернет-пользователи и излишнюю худобу знаменитости. "Что с лицом, Энджи? Она либо не выспалась, либо под чем-то", "Джоли выглядит очень грустной! Переживаю за нее", "Глаза какие-то странные", "Да и дураку понятно, бывших наркоманов не бывает, оттуда и худоба такая", – высказались они.

ФОТО: Vida Press