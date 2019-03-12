Ксения Бородина попросила прощения у Майкла Джексона

«Майкл, прости этот тупой народ за то, что даже на небесах они не оставляют тебя в покое! Делают они, а стыдно мне и обидно! Забыли совсем поговорку, что о мертвых либо хорошо, либо никак!!! У нас вообще стало нормальным сначала объявить, что человек умер, скорбить один день, а потом начинать вытаскивать все помои! То наркоманы, то убийцы, то алкаши, то педофилы! Вам самим как вообще живётся после всего этого? Совсем за карму свою не переживаете! Вы со свечкой стояли, чтобы сейчас это все обсасывать так? Какие факты? Спустя 10 лет кто-то что-то сказал и пошло! Какие родители отпустят своих детей на 30 дней к чужому дяде?! Что за чушь!!! Молчали сколько лет и вдруг решили сказать!!! Кто бы отдал своего ребёнка, а потом бы молчал столько лет?! Никто!!! И потом, люди перестали верить в добро и в хорошие действия, везде корысть и злоба, везде грязный Пиар! Фу!!! Прости, прости Майкл!! Я верю, что ты был ребёнком в душе из-за своего тяжелого Детства и строгого отца! Я верю в твою доброту и мне очень очень жаль, что сейчас такого талантливого человека смешали с д*рьмом. Очень жаль!» - пишет 7d.org.ua.