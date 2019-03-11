Экс-участница «Дома-2» возбудила народ огромной грудью

Накануне манекенщица разместила фотографию, на которой запечатлена в зеленом купальнике на пляже в Израиле. В подписи к посту она поделилась своими размышлениями об истинной и фальшивой красоте. Она отметила, что сейчас очень редко можно встретить женщин с естественной красотой.

По мнению звезды, раньше дамы прикладывали много усилий, работали над собой для того, чтобы выглядеть привлекательными. Сейчас красивую внешность можно приобрести за деньги. «Волосы и ногти можно нарастить, в грудь вставить силикон, в губы закачать силикон, даже цвет глаз можно изменить с помощью цветных линз, но ведь это обман», – пояснила Рима Пенджиева. В конце она посоветовала своим подписчицам любить себя и свое тело.