«Любовь всей жизни»: Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями несколько месяцев назад – у пары родился сын. Новоиспеченные родители назвали сына Михаилом. Влад Топалов просто светится от счастья и регулярно делится снимками с малышом, пишет Сегодня.
Недавно Влад Топалов заболел и не контактировал с сыном. Регина Тодоренко даже отпраздновала День святого Валентина без мужа. Видимо, артисту уже лучше и он наверстывает упущенное. На своей странице в Instagram Топалов поделился семейным фото и добавил трогательную подпись:
"Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой", – написал Топалов.