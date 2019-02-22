«Любовь всей жизни»: Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

Недавно Влад Топалов заболел и не контактировал с сыном. Регина Тодоренко даже отпраздновала День святого Валентина без мужа. Видимо, артисту уже лучше и он наверстывает упущенное. На своей странице в Instagram Топалов поделился семейным фото и добавил трогательную подпись: