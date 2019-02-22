Пт, 22.02.2019
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«Любовь всей жизни»: Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

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Регина Тодоренко и Влад Топалов.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями несколько месяцев назад – у пары родился сын. Новоиспеченные родители назвали сына Михаилом. Влад Топалов просто светится от счастья и регулярно делится снимками с малышом, пишет Сегодня.

Недавно Влад Топалов заболел и не контактировал с сыном. Регина Тодоренко даже отпраздновала День святого Валентина без мужа. Видимо, артисту уже лучше и он наверстывает упущенное. На своей странице в Instagram Топалов поделился семейным фото и добавил трогательную подпись:

"Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой", – написал Топалов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) on

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