Фото: Леру Кудрявцеву спасают врачи

На своей официальной страничке в Instagram в приложении Stories Лера Кудрявцева выложила фотографию, где крупным планом запечатлела банку, которую специалист присосал к ее коже.

Под прозрачной емкостью видно, как то место, где расположилась банка, покраснело и поднялось. «Опять спина. Хнык», – пожаловалась телеведущая.

Судя по обстановке, Лера Кудрявцеваприехала на лечебную процедуру в больницу. Ради приема врача, чьей задачей является спасение от болей, ведущая отложила работу и заботы о маленькой дочери Марии.

Ранее Лера Кудрявцева жаловалась на боли от межпозвоночной грыжи. Более того, телеведущей рекомендовали сделать операцию, однако та так и не решилась на хирургическое вмешательство. На протяжении многих лет ее гламурную блондинку мучают страшные боли в спине. Обувь на каблуке стала для нее настоящим испытанием.