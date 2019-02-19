Кудрявцева обнародовала видео с подросшей дочкой

В приложении Stories своей странички в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала очень короткое видео, на котором запечатлела маленькую дочь Машу. Лица малышки телеведущая не показала, зато продемонстрировала окружающую крошку обстановку. Судя по обилию игрушек, девочка не знает отказа ни в чем. "Куда поползла? Доча!" – позвала малышку Лера.

дочь Леры Кудрявцевой ФОТО: Скриншот с Instagram

Отметим, что ее график расписан буквально по минутам. Гламурная блондинка успевает вести два ток-шоу – "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион", находит время ходить по светским мероприятиям и не отказывается от ведения корпоративов.

В аккаунте Леры Кудрявцевой то и дело появляются комментарии поклонников, искренне недоумевающих, когда же она успевает нянчиться с дочкой. Сама телеблондинка, родив, призналась, что Маша – долгожданный ребенок. Однако вскоре после появления малышки на свет Лера Кудрявцева отправилась в Сочи, где работала ведущей фестиваля "Новая волна".