Вт, 19.02.2019
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Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы
ФОТО!

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Yana Koshkina

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

В одном из московских кинотеатров состоялась премьера фильма "Акртика" (Arctic) режиссера Джо Пенна, который выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo в Эстонии уже 1 марта. 

Почетным гостем стал датский актер, сыгравший главную роль в картине, 53-летний Мадс Миккельсен. Также по красной ковровой дорожке прошлись звезды Первого канала – ведущие Ирина Муромцева, Арина Шарапова и Яна Кошкина. Последняя появилась в белом декольтированном платье в пол с разрезом, изюминкой которого стали очаровательные кисточки.

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