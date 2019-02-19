Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Невеста обратила внимание на странный вид банкнот. Солдат объяснил ей, что купюры выдал ему банкомат. Чтобы доказать это, он показал девушке чеки, которые он достал из урны возле банкомата, в котором действительно снял небольшую сумму. Невеста посоветовала ему обратиться в полицию.

Мужчина написал заявление в полицию в надежде, что банк обменяет фальшивые деньги на настоящие. На следующий день его арестовали. У него конфисковали 55 купюр достоинством в 50 (почти 11 евро) и 100 ринггитов (около 22 евро), настоящую банкноту в 100 ринггитов и копировальный аппарат.