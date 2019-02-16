Сб, 16.02.2019
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Собчак высказалась о гей-признании Виторгана

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Ксения Собчак и Максим Виторган.

ФОТО: Instagram

В Сети не утихает скандал из-за заявления Максима Виторгана о собственной нетрадиционной сексуальной ориентации. Меж тем, пока еще супруга артиста телеведущая Ксения Собчак мало интересуется проблемами мужа.

Поклонники умоляют Собчак обратить внимание на супруга. Пользователи Интернета отмечают, что в последнее время Виторган ведет себя очень странно. Например, накануне он оставил провокационный комментарий под "голым" фото коллеги Павла Деревянко. "Паш, я сдаюсь! Все, я гей!" – прокомментировал кадры муж теледивы. Общественность до сих пор гадает, было ли гей-признание шуткой. 

К слову, Ксения, судя по всему, тоже теряется в догадках. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она опубликовала скриншот заявления Виторгана и коротко написала: "Довела мужика". 

Отметим, что телеведущей сейчас не до этого, она погружена в свои заботы, например, оттачивает танцевальные навыки в шикарных интерьерах. Звезда опубликовала в своем Instagram пару собственных снимков, которых она пляшет в вечернем сумраке.

"Танцующая в темноте", – романтично подписала снимок звезда. Тем временем, завистники Ксении, армия которых заметно выросла после слухов об адюльтере с режиссером Константином Богомоловым, набросились на знаменитость в комментариях.

Злопыхатели отмечали, что под тонкой тканью платья звезды виднеются огромные рейтузы, что она плохая мать и никудышная жена.  

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