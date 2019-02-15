Будто в сказке! Вот как звезды отметили День всех влюбленных

14 февраля практически во всем мире отмечали День святого Валентина. Звезды российского шоу-бизнеса поздравляли любимых, а также делились трогательными снимками на своих Instagram-страницах.
Ольга Бузова
Сегодня первый день без температуры 🙏🏻🙌🏻 Поэтому перед аэропортом позволила себе поужинать с любимым директором 😍 Спасибо всем моим родным, друзьям и вам, мои люди за такую любовь и поддержку 🙏🏻 Я не одинока, у меня есть Вы и любимая работа ❤️❤️❤️ очень жаль, что сегодня пришлось перенести концерт, но мы обязательно увидимся с вами, Тверь, 22 марта 🙌🏻 А завтра жду всех своих в Сыктывкаре, клуб Орбита 💃🏻 кто ещё свободен и в поиске? А кто сейчас из моих подписчиков в объятиях любимых? 💏Поделитесь своим счастьем пожалуйста 🙏🏻 Люблю Вас ❤️ #моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь
Максим Галкин
Ани Лорак
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Стас Михайлов
Наташа Королева и Тарзан
Полина Гагарина
Регина Тодоренко
Когда День Всех Влюблённых празднуешь без мужа 😫, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён 👩⚕️ Я все равно люблю тебя , @vladtopalovofficial , и мне тут в @rs_sareevo очень вкусно 🤤, но тебя, конечно, не хватает! Всех с Днём Влюблённых! Будьте здоровы, любите друг друга ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница А вы сегодня тоже одна/один или с любимыми? #sareevo #сареево #отельвподмосковье #сарееворезорт #sareevoresort
Татьяна Брухунова
Анастасия Волочкова
День влюбленных у меня уже начался.❤️🌺🙏🏻 Мой любимый, посвящаю этот пост тебе.❤️ Это самый счастливый День Влюбленных в моей жизни! Так как тебя, я не любила никого. Ты просто невероятный! Самый лучший, добрый, самый красивый и сексуальный, умеющий любить, оберегать, защищать, радовать, прощать..🙈 Мой темперамент выдержать тяжело и многим не под силу.🤣 А тебе подвластно всё, потому что ты сильный и мужественный. Люблю тебя всем сердцем!❤️ А всем моим подписчикам желаю встретить свою Любовь.❤️ Уже сегодня в 15.00 в прямом эфире @onlinekpru поговорим о любви.❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом
Глюкоза
Ольга Серябкина
Done❤️ Это было необычно - быть почти лишённой голоса, но на полном коннекте с вами, как и всегда. Я делала пост вчера о своей болезни, рассказала о том, что почти не могу говорить, не то, что петь... Ваша любовь и поддержка безгранична. Спасибо за то, что вы со мной. В каждом слове и жесте я тоже с вами. Любовь❤️❤️❤️ Сегодня реально день любви, теперь уже 100% вижу )) Happy St. Valentines Daaaayyyyy💋💋💋💋💋 кстати, как вам мой лук?) #molly
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Баста (Василий Вакуленко)
Игорь Николаев
Сергей Жуков
С любимыми не расставайтесь... Пусть в каждой семье сегодня царит любовь и счастье! Возможно, этот пост должен быть посвящен только тебе, мое счастье - @burdregina Ведь если бы не ты, у меня не было бы той волшебной семьи, которая делает меня самым счастливым человеком на всей земле!!! Я люблю вас, мои родные и любимые! С праздником!❤️ Ваш папа... #zhukovfamily