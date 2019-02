Будто в сказке! Вот как звезды отметили День всех влюбленных

Сегодня первый день без температуры 🙏🏻🙌🏻 Поэтому перед аэропортом позволила себе поужинать с любимым директором 😍 Спасибо всем моим родным, друзьям и вам, мои люди за такую любовь и поддержку 🙏🏻 Я не одинока, у меня есть Вы и любимая работа ❤️❤️❤️ очень жаль, что сегодня пришлось перенести концерт, но мы обязательно увидимся с вами, Тверь, 22 марта 🙌🏻 А завтра жду всех своих в Сыктывкаре, клуб Орбита 💃🏻 кто ещё свободен и в поиске? А кто сейчас из моих подписчиков в объятиях любимых? 💏Поделитесь своим счастьем пожалуйста 🙏🏻 Люблю Вас ❤️ #моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь

