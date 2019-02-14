Любите друг друга: Вера Брежнева поделилась нежным фото с Константином Меладзе

14 февраля - один из самых долгожданных дней для многих влюбленных. Ведь в День святого Валентина, кажется, все пропитано любовью. Большинство селебрити с самого утра публикуют трогательные совместные снимки с любимыми, оставляют нежные послания и поздравляют всех с праздником любви. Не стала исключением и Вера Брежнева.