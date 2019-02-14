Любите друг друга: Вера Брежнева поделилась нежным фото с Константином Меладзе

Певица трогательно поздравила супруга с Днем святого Валентина.
14 февраля - один из самых долгожданных дней для многих влюбленных. Ведь в День святого Валентина, кажется, все пропитано любовью. Большинство селебрити с самого утра публикуют трогательные совместные снимки с любимыми, оставляют нежные послания и поздравляют всех с праздником любви. Не стала исключением и Вера Брежнева.
Несколько часов назад знаменитость поделилась на своей странице в Instagram совместной фотографией с Константином Меладзе. На черно-белом снимке супруги запечатлены со спины: композитор нежно обнимает певицу за плечи. Примечательно, что Вера редко показывает совместные фото с мужем, поэтому этот снимок вызвал бурные эмоции у ее подписчиков.
"Люди, любите друг друга", - коротко подписала фото Брежнева.