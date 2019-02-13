Звезда «Мажорa» ушел от латвийской жены к любовнице

Сообщается, что сейчас Обласов живет с другой женщиной. От первого брака у актера растет сын Юра, которого он назвал в честь дедушки.

«С Олей мы развелись. Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую», – рассказал он журналистам.

Ольга Озоллапиня ФОТО: https://vk.com/olga_ozollapinya

Александр строит планы на будущее и поговиривает о свадьбе с новой пассией - актрисой Еленой Грук-Черновой.

«У Лены есть ребенок от первого брака. Дай бог, и совместных детей заведем, мечтаю о дочке. Недавно ездили в Грузию, потом в Израиль. Хотим еще в Венецию слетать, а летом планируем пожениться. И надеюсь, проживем вместе до конца дней»,

- рассказал Обласов.

Он не собирается уходить от ответственности и собирается помогать бывшей жене и ребенку. С новой возлюбленной 40-летний артист познакомился на съемочной площадке сериала «Вольная грамота».