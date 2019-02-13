Звезда «Мажорa» ушел от латвийской жены к любовнице

Российский актер Александр Обласов, знакомый зрителям по сериалу «Мажор», ушел от жены – рижанки Ольги Озоллапини, сообщает Starhit.
Сообщается, что сейчас Обласов живет с другой женщиной. От первого брака у актера растет сын Юра, которого он назвал в честь дедушки.
«С Олей мы развелись. Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую», – рассказал он журналистам.
Александр строит планы на будущее и поговиривает о свадьбе с новой пассией - актрисой Еленой Грук-Черновой.
«У Лены есть ребенок от первого брака. Дай бог, и совместных детей заведем, мечтаю о дочке. Недавно ездили в Грузию, потом в Израиль. Хотим еще в Венецию слетать, а летом планируем пожениться. И надеюсь, проживем вместе до конца дней»,
- рассказал Обласов.
Он не собирается уходить от ответственности и собирается помогать бывшей жене и ребенку. С новой возлюбленной 40-летний артист познакомился на съемочной площадке сериала «Вольная грамота».
Александр Обласов - российский актер театра и кино. Наиболее известен ролью Жеки в российском детективном сериале «Мажор».
Ольга Озоллапиня - родилась 25 января 1986 года в Риге. В 2009 году окончила режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС (актерская группа, мастерская С. Женовача), принята в труппу «Студии театрального искусства».