СМОТРИТЕ В ITK отметили Международный день медицинской сестры: на сцену вышли популярные эстонские музыканты

Ида-Таллиннская центральная больница (ITK) организовала незабываемый праздник для медсестер по случаю Международного дня медицинской сестры: «Мы слушали хорошую музыку, наслаждались прекрасной весенней погодой и, самое главное, танцевали все вместе!»
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«Сегодня мы отмечаем Международный день медицинской сестры!» - появился на странице Ида-Таллиннской центральной больницы в Facebook пост. Международный день медицинской сестры - это праздник, в который выражается благодарность и признательность всем медсестрам за их неоценимый труд и преданность своему делу.
«Мы слушали хорошую музыку, наслаждались прекрасной весенней погодой и, самое главное, танцевали все вместе. Мы любим свою работу и нашу больницу!»
Медсестер Ида-Таллиннской центральной больницы ждал сюрприз: поздравление от эстонских певиц Кристель Ааслайд и Теэле Вийра.