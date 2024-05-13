СМОТРИТЕ В ITK отметили Международный день медицинской сестры: на сцену вышли популярные эстонские музыканты

«Сегодня мы отмечаем Международный день медицинской сестры!» - появился на странице Ида-Таллиннской центральной больницы в Facebook пост. Международный день медицинской сестры - это праздник, в который выражается благодарность и признательность всем медсестрам за их неоценимый труд и преданность своему делу.