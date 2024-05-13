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СМОТРИТЕ В ITK отметили Международный день медицинской сестры: на сцену вышли популярные эстонские музыканты

Limon.ee
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Ида-Таллиннская центральная больница.
Ида-Таллиннская центральная больница. Фото: Madis Veltman

Ида-Таллиннская центральная больница (ITK) организовала незабываемый праздник для медсестер по случаю Международного дня медицинской сестры: «Мы слушали хорошую музыку, наслаждались прекрасной весенней погодой и, самое главное, танцевали все вместе!»

 

«Сегодня мы отмечаем Международный день медицинской сестры!» - появился на странице Ида-Таллиннской центральной больницы в Facebook пост. Международный день медицинской сестры - это праздник, в который выражается благодарность и признательность всем медсестрам за их неоценимый труд и преданность своему делу.

«Мы слушали хорошую музыку, наслаждались прекрасной весенней погодой и, самое главное, танцевали все вместе. Мы любим свою работу и нашу больницу!»

Медсестер Ида-Таллиннской центральной больницы ждал сюрприз: поздравление от эстонских певиц Кристель Ааслайд и Теэле Вийра.

Кристель Ааслайд и Теэле Вийра.
Кристель Ааслайд и Теэле Вийра. Фото: Kuvatõmmis Instagramist/Teele Viira
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