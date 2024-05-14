ФОТО И ВИДЕО Карьер Румму и ледяная вода возле Горхолла: дайверы показали то, что скрыто от глаз

Места для дайвинга в холодной воде часто менее посещаемы туристами, чем места для погружений в теплой воде, но от этого они не становятся менее интересными. Аквалангисты из Финляндии, Литвы и Латвии вместе с таллинскими дайверами погрузились в эстонские холодные мутные воды.