Не всех дайверов манят теплые воды морей и океанов, некоторые предпочитают более суровые условия. Хотите взглянуть, что скрыто от глаз в привычных локациях под водой? Смотрите наш репортаж!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Карьер Румму и ледяная вода возле Горхолла: дайверы показали то, что скрыто от глаз
Места для дайвинга в холодной воде часто менее посещаемы туристами, чем места для погружений в теплой воде, но от этого они не становятся менее интересными. Аквалангисты из Финляндии, Литвы и Латвии вместе с таллинскими дайверами погрузились в эстонские холодные мутные воды.