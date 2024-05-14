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ФОТО И ВИДЕО Карьер Румму и ледяная вода возле Горхолла: дайверы показали то, что скрыто от глаз

Светлана Карабут Карина Ваус
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Не всех дайверов манят теплые воды морей и океанов, некоторые предпочитают более суровые условия. Хотите взглянуть, что скрыто от глаз в привычных локациях под водой? Смотрите наш репортаж!

Места для дайвинга в холодной воде часто менее посещаемы туристами, чем места для погружений в теплой воде, но от этого они не становятся менее интересными. Аквалангисты из Финляндии, Литвы и Латвии вместе с таллинскими дайверами погрузились в эстонские холодные мутные воды.

С 9 по 12 мая состоялась очередная встреча Международного сообщества дайверов. В Эстонию съехались аквалангисты, которые специализируются по погружению в холодную воду. Это люди, которые имеют квалификацию и стаж погружений под лед, в пещеры, шахты и другие замкнутые пространства с ограниченной видимостью.
 

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