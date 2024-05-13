СМОТРИТЕ «Крутая мамочка!» Бойфренд 57-летней американской актрисы опубликовал ее обнаженное фото

«С Днем матери от всего... сердца. Вот черт, я не должен был этого публиковать! Но... вы должны признать, что это крутая мамочка!» - подписал пост избранник звезды.

Хэлли Берри и Ван Хант вместе с 2020 года. Актриса познакомилась с музыкантом во время пандемии COVID-19, а в апреле 2021-го они впервые вместе появились на публике. Это произошло на красной дорожке премии «Оскар».

У Хэлли есть 16-летняя дочь Нала Ариэла от бывшего бойфренда Габриэля Обри и десятилетний сын Масео-Роберт от бывшего мужа Оливье Мартинеса. Хант воспитывает сына по имени Дрейк.