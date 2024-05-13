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ВИДЕО Эстонская певица Лора Фебруари представила новую песню, созданную в дуэте с известным эстонским шансонье

Limon.ee
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Лора Фебруари.
Лора Фебруари. Фото: личный архив.

Эстонская певица Лора Фебруари представила новую песню «Майская любовь», которая вышла в дуэте с известным эстонским шансонье Евгением Куневичем. Слушайте!

«В этом году май не радует нас теплом, но любовь согревает сердца в любую погоду. Пусть эта нежная романтическая песня добавит солнца и света прохладной весне!» - желает Лора.

Слова и музыка - Лора Фебруари

Аранжировка - Валентин Жук

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