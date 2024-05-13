Эстонская певица Лора Фебруари представила новую песню «Майская любовь», которая вышла в дуэте с известным эстонским шансонье Евгением Куневичем. Слушайте!
ВИДЕО ⟩ Эстонская певица Лора Фебруари представила новую песню, созданную в дуэте с известным эстонским шансонье
«В этом году май не радует нас теплом, но любовь согревает сердца в любую погоду. Пусть эта нежная романтическая песня добавит солнца и света прохладной весне!» - желает Лора.
Слова и музыка - Лора Фебруари
Аранжировка - Валентин Жук