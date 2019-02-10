Маркл предсказали тяжелые роды из-за редкого генетического заболевания

Беременность Меган Маркл привлекла много внимания общественности. За герцогиней следят не только жители Великобритании, но всего мира. В том числе на фото с Маркл обратили внимание врачи, диагностировав у скандально известной жены принца Гарри генетическое заболевание.

Причем заболевание это грозит Меган тяжелыми родами.

У Меган очень выгибаются назад большие пальцы рук, – рассказала Daily Mail руководитель акушерской клиники Лиз Холлидей. – И это говорит о синдроме гипермобильности суставов

По словам специалиста, эта патология, которую многие поначалу могут считать просто хорошей растяжкой, на самом деле отмечается у многих людей и является следствием слабости связок. Ничего особенно страшного в этом нет, но и хорошего тоже.

"Людей, страдающих таким заболеванием, чаще преследуют боль и ломота в суставах, а еще они нередко получают вывихи и подвывихи", – поясняет Холлидей.

Кроме того, слабые связки зачастую провоцируют ранние роды