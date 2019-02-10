Гороскоп на неделю: Овнам пора активизироваться, а Ракам наладить интимную жизнь

ДЕВЫ

На работе запущен процесс переформатирования, трудитесь с творческим вдохновением, двигаясь в ногу с научным прогрессом, осваивайте инновационные технологии. Параллельно отфильтровывая отжившее, то, что не удовлетворяет требованиям социума. Ваша задача – стать новатором-изобретателем для повышения производительности труда, освободив личное время, ресурсы. Если возникнут форсмажорные ситуации (друзья, любимые, дети, бизнес), мужайтесь, экстрим нынче не друг а враг, но его цель – искоренить глубоко спрятанный ваш внутренний страх, мешающий успешному развитию. Не жалейте о потерях.

ВЕСЫ

Если у вас есть достойные друзья (подруги), с которыми в свое время пуд соли съели, полюбите их всем сердцем, не жалея благ, и тогда ваша жизнь обретет радужные краски. Именно любовь преобразит вас. Не нужно требовать сиюминутной отдачи. Она придет позже. Долги раздайте, кредитов не берите. Сейчас вокруг вас накаленная конфронтационная атмосфера, где недруги покажут истинное лицо, и это хорошо. Даже если придется скрестить шпаги интересов. Мобилизуйтесь на все "сто" и будьте готовы к неожиданным боевым действиям. Огонь противостояния может вспыхнуть от искры противоречий в отношениях с разрушительныи финалом.

СКОРПИОНЫ

Вам отведена роль заботливой хранительницы домашнего очага, где идут прогрессивные изменения. Не будьте диктатором, домочадцы – это прежде всего ваши друзья, братья по духу, с которыми нужно жить в мире и согласии. И не стоит ссориться доказывая свою правоту. Семья – это колыбель духовности, где все события задают эволюционный импульс развития, формируют фундамент личного счастья. Не жалейте финансов, сил, энергии, больше отдадите, больше получите. Если трудовой энтузиазм зашкаливает, вышли за установленные нормы, ждите неожиданных ограничений со стороны судьбы.

СТРЕЛЬЦЫ

Настройтесь на дружескую волну, охотно откройте сердце случайным людям, соседям, коллегам, завязаны разнообразные контакты со временем принесут пользу. Поиски смысла бытия, "проверка на прочность" духовных принципов заключаются в умении найти общие взгляды с малознакомыми лицами. Вы авторитетны, популярны, поэтому сделать это будет легко. Проявляйте искренность, не лицемерьте, не хвастайтесь. А вот на романтическом поприще минное поле, есть риск подорваться.

КОЗЕРОГИ

Вы милые, очаровательные, мудры не годам, но если одиноки – это плохо. Надо быть в паре, сотрудничать, делиться своим богатым жизненным опытом. Привлечь половинку для создания надежного союза – есть судьбоносным заданием. Возможно многим мешает внутренняя скрытая агрессия, которая сейчас проявится во всей "красе" под родным кровом. черед разногласия с близкими, чтобы испепелиться и исчезнуть. Ссоры с родными, возлюбленными, супругами очень неприятны, но, увы, они пойдут на пользу. Проявляйте альтруизм и самопожертвование, это залог победы над злом.

ВОДОЛЕИ

Вы штурмуете Олимп самореализации, где именно в социальной сфере кипучая энергия должна найти выход в динамическом взаимодействии с людьми. Тех кто горит страстью желаний быть любимыми и желанными ждут призы. Наконец- то дождались звездного часа в личной жизни. Красиво с благодарностью принимайте заслуженные дары, чтобы не обидеть покровителей. Заботьтесь о быте, благополучие в доме святая святых.

На работе в коллективе требуется максимальная ответственность, чувство локтя, для продуктивного результата. Играя за чужими правилами, помогая в критический момент другим, требуйте аналогичной оплаты. Если жертвуете, то дайте человеку не рыбу, а удочку, пускай учится добывать свой хлеб.

РЫБЫ

Спрячьтесь, затворничество – это родная стихия, заполнит спокойствием внутренний мир и вы, неожиданно выясните, что большинство нерешенных проблем легко решается. Окунитесь в прошлое (за год), сделайте анализ ошибок, и подведите черту. Следует отсечь весь мусор, взять на вооружение уроки былого, чтобы выйти на новый виток развития.