Пт, 8.02.2019
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  • Появилось странное видео, которое доставляет зрителю реальную боль

Появилось странное видео, которое доставляет зрителю реальную боль

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Phovoi R. / PantherMedia / Phovoi R.

На ресурсе Reddit юзер под ником Papier4 обнародовал странное видео, которое, по его словам, приносит зрителю реальную боль. На опубликованной записи можно увидеть, как белые неровные линии разрезают черный фон.

Мнения пользователей сети разделилось. Кто-то назвал ролик абсурдным и "абсолютно безобидным". Некоторые комментаторы, наоборот, отметили, что их "глаза одновременно трескаются и исчезают" во время просмотра этой записи, они чувствовали "головную боль", которая "никогда не начиналась так быстро". Нашлись и те, кого "подташнивало от видео".

В комментариях предположили, что неровные линии воспринимаются мозгом как опасность, поэтому орган сигнализирует об этом через негативные проявления.

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