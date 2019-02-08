Появилось странное видео, которое доставляет зрителю реальную боль

Мнения пользователей сети разделилось. Кто-то назвал ролик абсурдным и "абсолютно безобидным". Некоторые комментаторы, наоборот, отметили, что их "глаза одновременно трескаются и исчезают" во время просмотра этой записи, они чувствовали "головную боль", которая "никогда не начиналась так быстро". Нашлись и те, кого "подташнивало от видео".