Маркл впервые появилась на публике после эмоционального срыва

Бывшая актриса выступила с небольшой речью, во время которой поделилась своими мыслями об этом событии. "Я так рада, что вновь вернулась сюда! В прошлом году я была здесь в первый раз, и тогда это был очень важный вечер. Перед встречей мы с Гарри побеседовали со всеми номинантами и пришли в восхищение от их мужества. Спасибо вам за то, что вдохновляете так много людей!" – цитирует Маркл Daily Mail.