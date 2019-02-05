Россиянин, завоевавший восемь «порно-Оскаров», рассказал о закулисье индустрии: иногда у меня по две съемки в сутки

Год назад «Лента.ру» беседовала с актером Алексеем Маетным, ставшим семикратным лауреатом самой престижной премии в мире порно — AVN Awards, которую называют «Оскаром» порноиндустрии. 30 января 2019 года стало известно, что Маетный завоевал еще одну награду — за «лучшую сцену втроем» с участием двух женщин. В связи с этой победой мы вновь публикуем нашу беседу, в которой Маетный рассказал о тонкостях порнобизнеса, заре своей карьеры и отношениях с родственниками.
«Я не сраный иммигрант!»
Завидуют тебе, думаю, все. А кто тебя первым поздравил с победой на AVN Awards?
Сложно сказать. Когда на следующее утро после церемонии я заглянул в телефон, в нем было около 16 тысяч поздравительных сообщений и непонятно сколько пропущенных звонков… Хотя вот — вспомнил! Первой меня поздравила моя подруга — просто подруга, если что.
Данные разнятся, так что давай сразу уточним. Ты выиграл…
В том году (2017-й — прим. «Ленты.ру») — три «Оскара»: за самую сумасшедшую сцену (это две девочки и мальчик), сцену с лучшим двойным проникновением и за лучший групповой секс. А в этом (2018-й — прим. «Ленты.ру») у меня было 22 номинации и четыре «Оскара»: самое главное — в номинации «Лучший перформер», а еще за лучшую анальную сцену, лучшее двойное проникновение и лучший групповой секс.
22 номинации! Ух… Ты во время церемонии сильно волновался?
Волноваться не волновался, но удивляться пришлось. Было же как: объявляют номинацию «Лучший анальный секс» — и называют мое имя. Я поднимаюсь на сцену, получаю награду и ухожу за кулисы, где даю интервью. А пока я шел обратно в зал, там объявили победителя в номинации «Лучший перформер». И им снова оказался я. Но я-то этого не слышал! Вот и получилось: я открываю дверь, все на меня смотрят, что-то кричат, а я ничего не понимаю, и тут Абелла Дейнджер — известная порноактриса — говорит: «Иди, ты выиграл!»
Приятно было?
Я поймал такую волну… Первой эмоцией была гордость. Меня, парня из России, признали!
Получая награды, ты благодарил со сцены свою жену Бриджит Би, продюсера, коллег и так далее. Но ни слова не сказал о родителях и бабушке. Это от скромности?
Это оттого, что я не изобрел лекарство от рака, я не полетел в космос. Я отличаю унитаз от умывальника (если вы понимаете, о чем я), а потому не позиционирую себя как суперзвезду. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы нас уважали, чтобы во всем мире поняли, что русские мужики могут всех трахать, что они как жеребцы, что сегодня на них надо смотреть так, как раньше смотрели на итальянцев и французов. Потому что русская нация сегодня — самая возбужденная, ведь у нас в отличие от многих других есть характер и сила. Почему? Может, потому что в России такой климат. Может, потому что в СССР секс был под запретом, что всем пошло только на пользу. Поясню: я, например, рос без телевизора и интернета, потерял девственность только в 18 лет, а потом словно с цепи сорвался. И так было со всей страной. Мы — словно выпущенные из клетки тигры! Жаль только, что при этом многим воспитания и хороших манер не хватает…
Согласен полностью. Не понимаю только одного: как воспитание и хорошие манеры, о которых ты говоришь, сочетаются с порно, в котором ты снимаешься.
В России понять это сложно, потому что наши люди больше всего хотят видеть скандалы и грязь. Они от этого кайфуют. Поэтому россияне во всем стараются разглядеть плохое — в том числе и в порно. А ведь оно на самом деле красиво. Я снимаюсь только в хорошем, качественном порно, в котором — да, видны и интеллигентность, и манеры. Я показываю класс. И люди меня за это уважают.
«В тот день во мне проснулся какой-то зверь, чудовище, дьявол»
Какое слово характеризует тебя лучше всего?
Все талантливые люди чокнутые — вот и я чокнутый на всю голову. Если я расскажу, чем раньше занимался в свободное время, вы тут же решите, что я болен. Ну, разве нормальный человек в здравом уме станет ложиться спать в шесть вечера, чтобы встать в два часа ночи и в одиночестве гонять на мотоцикле по безлюдной загородной трассе? Каждый день! Никому этого не понять! Но с моей работой, если я не буду заряжаться адреналином, то просто сожгу себя к чертям. Теперь я езжу на спортивной машине.
Твоя работа — твой выбор. Интересно, что на него повлияло?
Ох-х-х… Давайте я сначала расскажу про свою маму. Она у меня очень строгая. Скажу больше: я боюсь ее больше всего на свете. Как только в школе мне говорили, что позвонят маме, у меня начиналась паническая атака! Она меня очень любит. Но… Однажды, когда я был маленьким, мы отдыхали в пансионате под Санкт-Петербургом. И какой-то взрослый мальчишка отобрал у меня кепку. Выскочила моя мама, отняла у него кепку. Вышла его мама. Началась потасовка. И что? В итоге моя мама побила сначала его маму, потом ее сестру. Это произвело на меня такое впечатление, что я стал бояться собственную мать — бояться того, что могу ее разочаровать. Я хотел, чтобы она мною гордилась, поэтому уже в четыре года мыл посуду, а в семь лет ежедневно стирал свои носки, ходил в школу только по тому маршруту, который она мне показала. Так прошло несколько лет. Я не пил и не курил, был примерным мальчиком. Возможно, именно поэтому однажды меня, девятиклассника, мама впервые отпустила в клуб. Там-то я и встретил фотографа, рассказавшего, что он снимает обнаженных девушек. Потом я узнал, что он снимает порно. Этот человек и привел меня в бизнес.
Он сказал: «Мальчик, не хочешь ли ты сняться голым?»
Нет, не так. Прошло несколько лет. Я поступил в университет. Но моя бабушка… Для бабушек советской закалки мужчина, не служивший в армии, — не мужчина вовсе, а сосунок. И я отправился в военкомат — мол, здравствуйте, я хочу служить. Они мне: «Ты, мальчик, умом тронулся? Ты же в вуз поступил!» А я им про бабушку объясняю — хочу, говорю, чтобы она была довольна.
Ты правда чокнутый!
Ну да. Короче, дали мне в итоге направление на медкомиссию. Я же положил этот листочек в вазочку и благополучно про него забыл, проворонив свою очередь. Что дальше? Паника! А потом я вспомнил, как мой друг — тот самый — рассказывал, что все, кто у него снимаются, постоянно сдают анализы и ходят по врачам. Я попросил его о помощи. И он поехал со мной в клинику. Это было 30 августа. В этот день и началась история Маркуса Дюпри.
Пока не вижу связи.
4 сентября раздался телефонный звонок от моего друга: «Леша, у тебя сданы все анализы. Не хочешь поучаствовать в съемке, потому что у нас заболел актер?» Я говорю: «Ты что! Конечно, нет!» Он позвонил мне снова — ровно через две минуты: «Приходи все равно. Я тебе хорошо заплачу, просто чтобы ты изображал массовку». И я поехал. Теперь представьте: дом на Фонтанке, дверь открывают две девушки — блондинка и брюнетка. Высокие каблуки, гладкая упругая кожа, красивые лица, нижнее белье, французский маникюр. И я забыл обо всем на свете! Я снялся. Это было потрясающе: пять разных девушек за один раз спустя всего три месяца после того, как я потерял девственность! Понятно, что у меня сорвало крышу. В тот день во мне проснулся какой-то зверь, чудовище, дьявол. И с тех пор он просыпается каждый раз, когда я занимаюсь сексом.
На следующие съемки, понятное дело, тебя уже уговаривать не пришлось.
Нет. И благодаря этому через год я познакомился с приехавшей в Питер легендой порно — знаменитым Рокко Сиффреди. Первое, о чем мы с ним заговорили, были…
Женщины?
Мотоциклы! А после этого он предложил мне сняться в его фильме «Сын Рокко», потому что, если посмотреть наши фото, видно, что мы с ним очень похожи. Он сказал: «Если хочешь расти, тебе нужно ехать в Будапешт!» Рокко привез меня в Европу, представил всем кинокомпаниям и всему научил.
Научил, прости, чему?
Ну-у-у… Как трахать. Точнее, как правильно раскрыть потенциал девушки. Потому что деревянных девушек не бывает — бывают фиговые мужики. Всегда все зависит от мужчины. И Рокко показывал мне, как делать переходы из позиции в позицию, как партнершу вести, как все время быть с ней в контакте. А еще он мне отвешивал подзатыльники, если я ерундой занимался. Школа была жесткой! Но скажу так: всему, чего я добился, я обязан исключительно Рокко Сиффреди. Именно поэтому, получая награды, я говорю ему спасибо.
«Я доводил ее до слез и кайфовал от этого»
Несложно предположить, что именно благодаря Рокко ты оказался в Америке.
На поездку в Штаты меня подвигла любовь к моей бывшей девушке — Валерии Волощук, с которой я встречался в Питере. Чтобы стало понятно, насколько безумно я ее любил, достаточно сказать, что после расставания со мной она три раза меняла адрес, сменила телефон и пропала из всех социальных сетей. Почему? Потому что я такой психопат. А еще — мудак, причем мудак отборный, конченый и тупорылый.
Это сильно.
Да. Я был очень слаб внутри и из-за этого ее все время глупо контролировал, постоянно ревновал и давил, хотя она не давала для этого никакого повода. Я доводил ее до слез и кайфовал от этого. Я был садистом. Я ей врал и изменял, а она прощала, терпела и принимала меня обратно.
При твоей работе ревновать, мне кажется, должна была она.
Она с самого начала знала, что я снимаюсь в порно. Но я, влюбившись в нее с первого взгляда, тут же поклялся, что перестану. Она была невероятная, и это говорю я — человек, у которого было более 2000 девушек! При виде ее у меня кипела кровь. Я обещал перестать, но тут же поехал в Будапешт к Рокко, сказав ей, что это командировка. Понятное дело, что вскоре Лера обо всем узнала из интернета. И она меня бросила… Она меня бросала много раз. А я сидел в парадной около ее двери, скулил, как котенок, вымаливал прощение, вел себя хорошо ровно два дня, а потом снова устраивал какую-нибудь херню. Ссоры — страстный секс, ссоры — страстный секс. Секс был таким, что я словно оказывался в другой реальности, я панически боялся, что он закончится. Вот насколько я ее любил! Но я же говорю, что я мудак. Я врал ей три года, постоянно уезжая на съемки, потому что был помешан на сексе. Я изменял ей, несмотря на то что она была лучшей, была номер один.
Да, я уже понял: ты был мудаком.
Вот именно. И когда я был на очередных съемках с Рокко, Лера снова все узнала. Она мне позвонила: «Ну, может теперь-то ты признаешься мне во всем?» И у меня словно земля ушла из-под ног. Она меня бросила окончательно. Бросила на самом пике, после того, как мы были вместе три года. Это было несколько лет назад, но скажу вам: если бы я увидел Леру сейчас, я бы снова потерял контроль, потому что… Нет, дело не в чувствах — у меня есть супруга, с которой у меня все хорошо. Леру я боюсь, потому что она для меня как наркотик, которого все время хочется больше и больше. Этого не передать словами. А тогда… тогда я тут же купил билет в Питер, примчался к ней домой, пытался поговорить. Я плакал. Реально плакал. Я не мог ее потерять, но — потерял, хотя и предпринимал потом множество попыток вернуть.
Фигово.
Не то слово. Спустя какое-то время я завел роман с колумбийкой Франческой — лицом журнала «Пентхаус». Жил с ней в Барселоне. Она научила меня тому, как правильно вести себя с женщинами такого уровня. У нас все было просто замечательно. А потом я узнал, что Лера вышла замуж. Я продолжал работать, купил новую машину, зарабатывал хорошие бабки, но был в жутком состоянии. И это заметил Рокко. Я рассказал ему все как есть. И тогда он произнес: «Если ты хочешь, чтобы Лера снова тобой заинтересовалась, ты должен заявить о себе!» Эта фраза меня смотивировала: я сделал визу и уже через несколько дней был в Лос-Анджелесе. Рокко привел меня к самому жесткому и авторитетному американскому агенту, и тот меня взял. Так и началась моя нынешняя жизнь.
Прижиться в Штатах было сложно?
Американцы практически сразу стали считать меня своим. Как так получилось? Просто, переехав в Штаты, я быстро понял: нельзя быть скобарем, нельзя быть периферийным человеком, выскочкой. А кем надо? Интеллигентом. Как только я зарекомендовал себя как интеллигентная личность, как дипломат — у меня появился статус. Меня стали воспринимать как нормального, здорового, адекватного человека. За первый год мне удалось поставить себя так, что со мной захотели работать студии, а девушки захотели со мной сниматься.
Как это вообще все происходит? Тебе присылают сценарий — и ты решаешь, сниматься или нет?
Не так. В порно своя специфика. Сейчас мой статус таков, что кинокомпания, которая хочет меня забронировать, высылает список из тридцати девушек, из которых я выбираю пять — тех, с кем буду работать. По какому принципу? Симпатизирую я ей или нет, нравится она мне внешне или не нравится. При этом может еще случиться так, что мы на съемочной площадке просто не сходимся характерами. Например, она хочет доминировать, а со мной это не получится. Сейчас, когда я прихожу на площадку, девушки на меня смотрят и у них мурашки по коже.
«Русские девушки — это феерия»
С твоим богатым опытом тебе, наверное, легко ответить: русские девушки чем-то отличаются в постели от прочих?
Очень сильно! Русские девушки очень сексапильные, они очень любят секс, очень хотят быть желанными, но при этом они невероятно скованны до секса. Они скованнее даже белорусок и украинок! Но если ты знаешь к ним подход, они — настоящая феерия.
Много русских девушек в американской порноиндустрии?
Вообще ни одной, в отличие от Европы!
Ты никогда не считал, в каком количестве сцен ты снялся?
Кто-то написал, что в пятидесяти. Черт, откуда они берут эти цифры? В прошлом году сцен было триста с чем-то, в 2016-м примерно двести восемьдесят, в 2015-м тоже где-то триста.
Ты что, снимаешься каждый день?!
Иногда у меня по две съемки в сутки. Например, я прилетел в Лос-Анджелес сразу после вручения премии в воскресенье, а в понедельник уже снимался. Во вторник у меня было две съемки. Среда — две. Ну, и так далее.
Как, скажи, тебе на все это хватает здоровья и сил?
Хороший вопрос. Жрать надо за троих! Я на завтрак съедаю макароны с соусом болоньезе, еще что-нибудь. Виагра? Да если бы я ее употреблял, я бы никогда ничего не выиграл, потому что у меня была бы рожа красная, как помидор! А еще, если бы я с ее помощью так интенсивно занимался сексом — две съемки по 50 минут, да еще и с актрисами такого уровня — у меня бы выскочило сердце. Посмотрите мои ролики — в 90 процентах случаев они снимаются без единой остановки!
А дома еще и жена ждет... У тебя запал на нее после работы остается?
Для меня самое главное, чтобы девушка была красивой, чтобы она меня возбуждала еще до того, как я с ней начал разговаривать. Моя жена такая. И потом, она горячая латинка. Если я не позанимаюсь с ней сексом, она мне все к черту отрежет!
Существует ли мода на порно? Вчера предпочитали смотреть одно, завтра — другое…
Мода? Да разве что только на одежду, на стиль съемки. А на девушек… Нет такого! Порно — это же как хлеб — оно нужно каждый день, и разное.
Ты мечтаешь о роли порно-Гамлета?
Быть просто актером — туманная перспектива. Да, я люблю делать то, чем занимаюсь. Я очень люблю красивых девушек. Очень люблю трахаться. Я фанат этого дела. Но я реалист, поэтому я основал свою компанию, которая сегодня довольно успешно развивается. Обратите внимание: это не порностудия! Студия — это когда ты снимаешь для кого-то. Я же создал компанию, производящую контент для меня, для моего собственного бренда.
Ну, а что с нерабочими мечтами?
Больше всего я мечтаю о том, чтобы обо мне услышала Лера. Вот моя главная цель. А еще… Еще я мечтаю о белом двухэтажном доме, большом зеленом газоне, деревьях, высаженных полукругом, четырех маленьких белых собаках, паркинге на четыре машины на заднем дворе. И о втором доме — на Суходольском озере под Санкт-Петербургом. И о паре удочек, потому что я обожаю рыбалку. Вот и все. Потому что я — обычный пацанчик, пусть и с дипломом Института внешнеэкономических связей, экономики и права.