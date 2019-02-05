Россиянин, завоевавший восемь «порно-Оскаров», рассказал о закулисье индустрии: иногда у меня по две съемки в сутки

Это сильно.

Да. Я был очень слаб внутри и из-за этого ее все время глупо контролировал, постоянно ревновал и давил, хотя она не давала для этого никакого повода. Я доводил ее до слез и кайфовал от этого. Я был садистом. Я ей врал и изменял, а она прощала, терпела и принимала меня обратно.

При твоей работе ревновать, мне кажется, должна была она.

Она с самого начала знала, что я снимаюсь в порно. Но я, влюбившись в нее с первого взгляда, тут же поклялся, что перестану. Она была невероятная, и это говорю я — человек, у которого было более 2000 девушек! При виде ее у меня кипела кровь. Я обещал перестать, но тут же поехал в Будапешт к Рокко, сказав ей, что это командировка. Понятное дело, что вскоре Лера обо всем узнала из интернета. И она меня бросила… Она меня бросала много раз. А я сидел в парадной около ее двери, скулил, как котенок, вымаливал прощение, вел себя хорошо ровно два дня, а потом снова устраивал какую-нибудь херню. Ссоры — страстный секс, ссоры — страстный секс. Секс был таким, что я словно оказывался в другой реальности, я панически боялся, что он закончится. Вот насколько я ее любил! Но я же говорю, что я мудак. Я врал ей три года, постоянно уезжая на съемки, потому что был помешан на сексе. Я изменял ей, несмотря на то что она была лучшей, была номер один.

Да, я уже понял: ты был мудаком.

Вот именно. И когда я был на очередных съемках с Рокко, Лера снова все узнала. Она мне позвонила: «Ну, может теперь-то ты признаешься мне во всем?» И у меня словно земля ушла из-под ног. Она меня бросила окончательно. Бросила на самом пике, после того, как мы были вместе три года. Это было несколько лет назад, но скажу вам: если бы я увидел Леру сейчас, я бы снова потерял контроль, потому что… Нет, дело не в чувствах — у меня есть супруга, с которой у меня все хорошо. Леру я боюсь, потому что она для меня как наркотик, которого все время хочется больше и больше. Этого не передать словами. А тогда… тогда я тут же купил билет в Питер, примчался к ней домой, пытался поговорить. Я плакал. Реально плакал. Я не мог ее потерять, но — потерял, хотя и предпринимал потом множество попыток вернуть.

Фигово.