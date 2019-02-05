Родственники делят имущество после смерти «беременной» тройней фанатки Филиппа Киркорова

По словам женщины, их роман протекал на гастролях Филиппа Киркорова, якобы они виделись тайно. Тогда Светлана требовала от предполагаемого отца 200 тысяч долларов, которые потратила на обследования. Позже выяснилось, что большой живот — редкое заболевание «жировой фартук».

Выяснилось, что женщина также болела сахарным диабетом. Долгие годы она не верила в диагноз и игнорировала лечение. Светлана согласилась лечь в клинику, только после приглашения на концерт Киркорова. Фанатка до последних дней была убеждена в беременности: купила детские вещи, платье на выписку. Однако из-за критики общественности здоровье Светланы резко пошатнулось. Женщина скончалась от инсульта. А недавно появились новые подробности ее загадочной смерти.

Команда программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» узнала, что накануне трагедии фанатка записала видеосообщение. В нем говорилось об угрозах со стороны близких, Светлана подозревала, что ее могут убить. «У меня проходит серьезная сделка по квартире. Я не уверена, что она пройдет и не закончится убийством», — говорила погибшая.

Известно, что риелторы оценивали квартиру Светланы Сафиевой в 10 миллионов долларов. Недвижимость находится в центре Москвы, есть три спальни с джакузи, зона спа, блок для гостей и большая детская. Дорогие апартаменты могут унаследовать помимо детей фанатки, приемная дочь Олеся и племянница Оксана.

Поведение сына Светланы Дениса у многих вызвало подозрение. Наследник, узнав о смерти матери, тут же попросил документы на квартиру, а в морг обратился только спустя неделю. После первого эфира, сын заблокировал счета Светланы и забрал телефон.